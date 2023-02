Manifestazioni di protesta sono state organizzate dagli anarchici davanti al consolato italiano di Valencia per le 12 di oggi, di Siviglia per giovedì alle 17 e di Bilbao per venerdì alle 19. Lo apprende l'Adnkronos. Si tratta di eventi pubblicizzati in Rete e che si inseriscono nell'ambito della campagna anarchica internazionale in solidarietà di Alfredo Cospito.