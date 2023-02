Anarchici, Razzante: "Fondate minacce a infrastrutture critiche, attenzione a "vetrina" Sanremo"

"Lo stato di salute di un detenuto non può costituire un elemento di pressione sul Governo. Nessuna frase migliore di questa del Ministro Nordio può esemplificare le circostanze per le quali l'anarchico Cospito non può essere sottratto al regime carcerario del 41 bis". Lo afferma Ranieri Razzante, noto esperto di criminalità organizzata e terrorismo. "Mi preoccupano molto i messaggi che questa vicenda sta mandando all'opinione pubblica e soprattutto al cittadino comune, che ha paura per la sua sicurezza in virtù di questioni agitate strumentalmente da chi ha interesse che lo Stato tratti con terroristi e mafiosi. Le minacce alle infrastrutture critiche ed agli obiettivi sensibili sono fondate ed attuali, sia per il nostro Paese che per gli Stati Europei", osserva.

"L'allarme per la prossima 'vetrina' che sarà offerta dalla manifestazione canora sanremese - osserva Razzante, che é stato Consigliere per la Cybersecurity del Governo Draghi - é anch'esso fondato, dato che l'utilizzo di strumenti di interferenza e di attacco di matrice informatica sono purtroppo nella disponibilità sia del movimento anarchico che di possibili fiancheggiatori tra gruppi di hacker della stessa natura".