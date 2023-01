Alfredo Cospito, scontri a manifestazione anarchici a Roma

Tensioni e qualche scontro tra le forze dell'ordine e i manifestanti alla manifestazione degli anarchici in Piazza Trilussa a Roma. Un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine che presiedevano la piazza e sono stati respinti dagli agenti in assetto antisommossa. Un poliziotto è rimasto ferito alla testa. I manifestanti hanno lanciato bottiglie e oggetti contro le forze dell'ordine, continuando a intonare cori in solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis. A quel punto è partita una piccola carica di alleggerimento da parte della polizia in assetto antisommossa. Il tutto, mentre Trastevere è affollata da giovani, arrivati per la movida del sabato sera.