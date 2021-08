Anatema del Papa contro l'ipocrisia

"È particolarmente detestabile l’ipocrisia nella Chiesa. Purtroppo esiste l’ipocrisia nella Chiesa: ci sono tanti cristiani e tanti ministri ipocriti". L'anatema del Papa contro gli atteggiamenti ipocriti arriva nel corso dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI.

Bergoglio mette in guardia i cattolici: “Ci sono molte situazioni in cui si può verificare l’ipocrisia. Spesso - osserva Francesco - si nasconde nel luogo di lavoro, dove si cerca di apparire amici con i colleghi mentre la competizione porta a colpirli alle spalle. Nella politica non è inusuale trovare ipocriti che vivono uno sdoppiamento tra il pubblico e il privato. È particolarmente detestabile l’ipocrisia nella Chiesa".