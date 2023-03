"Ancelotti sarà ct del Brasile", ma il tecnico smentisce le news

La Cbf ha il 'sì' di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid, pronto a diventare ct del Brasile, secondo quanto riporta Espn Brasil. Le parti non confermeranno pubblicamente l'accordo in questo momento, spiega l'emittente, in quanto l'allenatore ha ancora un contratto con il club spagnolo fino a giugno 2024. Non c'è inoltre nessun impegno firmato con la Cbf. Tuttavia il diretto interessato ha già smentito. Al Mondiale per club, in una conferenza stampa che precede la finale contro Al Hilal, Ancelotti ha tagliato corto: "Ho un contratto fino al 2024. Non so cosa posso dire, non lo sapevo", ha detto riferendosi alle voci.

I dettagli del contratto che prevederebbe un impegno triennale, a partire da luglio 2023 fino ad agosto 2026 fino ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, sarebbero ancora in discussione. I giocatori brasiliani del Real Madrid sarebbero già a conoscenza dei fatti, secondo Espn. I calciatori si rammaricano del fatto che l'allenatore lasci il club, ma ritengono che il nome di Ancelotti sia totalmente all'altezza della panchina della selecao: le merengues oggi vedono in squadra i brasiliani Eder Militão, Rodrygo e Vinicius Jr., tutti presenti nel gruppo dell'ex ct Tite nella Coppa del mondo in Qatar.

Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF, ha dichiarato questa settimana a Espn che cercherà un allenatore che porti la squadra fino alla prossima Coppa del Mondo. Ancelotti si adatta a questo profilo. In attesa di ingaggiare il tecnico italiano, la federazione sarebbe alla ricerca di un traghettatore per i prossimi impegni. Ramon Menezes, che guida l'Under 20, sarebbe uno dei tecnici più quotati per questo periodo. Le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026 inizieranno a giugno.

Ancelotti ha 63 anni ed è al Real Madrid dal 2021. Alla sua seconda parentesi con la squadra spagnola, ha conquistato la Champions League e anche della Liga. In precedenza, aveva guidato il club tra il 2013 e il 2015.