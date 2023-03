Anche Dante nel metaverso

I molti progetti di collaborazione avviati negli ultimi mesi potrebbero restituire credibilità al settore fintech, ancora alle prese con la più grave crisi della sua giovane storia. E c’è anche spazio per il mondo della cultura. Il metaverso di The Nemesis e Rai Cinema ha infatti annunciato di aver siglato un accordo per la realizzazione di un videogioco multipiattaforma dedicato alla Divina Commedia e al suo autore, Dante Alighieri. Il prodotto è completamente gratuito e fruibile da desktop e dispositivi mobili.