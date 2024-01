Anche la Sicilia ha i suoi riconoscimenti ai meriti sportivi e sociali

Grande successo ad Acireale nel salone Pinella Musmeci, incastonato all’interno della villa Belvedere, per il premio “Sport, Cultura e Salute” organizzato da ASI Catania e UNVS.

Una serata ricca di emozioni e di spettacolo durante il premio “Sport, Cultura e Salute” organizzato da UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport) presieduta da Rodolfo Puglisi e ASI comitato provinciale di Catania presieduto da Angelo Musmeci, con il patrocinio della città di Acireale con il sindaco Roberto Barbagallo e allestito nel salone Pinella Musmeci della villa Belvedere. Tanti i riconoscimenti assegnati a personalità che si sono contraddistinte nell’ambito dello sport e del sociale, premi speciali e prestigiosi come “Atleta dell’anno”, “Ambasciatore dello Sport” e quello dedicato a Benito Paolone.

In apertura di serata, presentata dalla giornalista Simona Mazzone con il Vicepresidente ASI Catania Sergio Platania, i consueti ringraziamenti e saluti: al presidente nazionale ASI Claudio Barbaro e a quello regionale Maria Tocco e poi ai presenti Filippo Muscio, consigliere nazionale UNVS e Pietro Risuglia Dirigente nazionale UNVS.

Il primo riconoscimento “premio ASI”, è stato consegnato a Mario Rapisarda, componente della commissione nazionale di esperti professionisti ASI Fisco, nonché membro del consiglio direttivo del comitato provinciale ASI di Catania: una “targa speciale per il costante ed insostituibile supporto professionale alle associazioni affiliate ASI”.

Il secondo premio è stato una “targa speciale” per il giornalista Gaetano Rizzo per la sua professionalità e il suo impegno: ha fondato l’Associazione della Stampa Jonico-etnea di Acireale. È Segretario del Collegio dei revisori dei conti della Federazione Nazionale della Stampa (FNSI), Consigliere nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) e Presidente regionale in Sicilia dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI). Di recente ha avuto la prestigiosa nomina dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a membro effettivo della Commissione per la 138ª sessione di esami per giornalisti professionisti.

Altro premio per le associazioni sportive che si sono distinte nel “Campionato Nazionale Open di Karate ASI”, organizzato a Terracina (Lazio) lo scorso ottobre e assegnato al Tempio del Samurai, presieduto da Lucia Pitrella, con direttore tecnico maestro Francesco Mancuso e a Dojo Yoshimitsu S.K.W.J. di Catania, presieduto dal maestro Carmelo Musmeci. Premiati anche alcuni giovanissimi atleti. Si è proceduto poi alla consegna del premio “Ambasciatori dello Sport”, consegnato alla maestra Ornella Boccafoschi che si è distinta sin da piccola nel ballo di coppia di liscio, nelle danze standard e in quelle latino americane, in Italia e in giro per il mondo. Notata da Milly Carlucci, è stata invitata ufficialmente a far parte del cast dei maestri dell’undicesima edizione del programma “Ballando con le stelle”, iniziando così la sua carriera televisiva.

Poi il momento della consegna dei “Distintivi d’argento UNVS” assegnati al dott. Mario Mascimino e al dott. Angelo Musmeci, il primo socio fondatore della Sezione UNVS di Acireale, eletto vice presidente, ruolo che attualmente ricopre. Il secondo, anche lui socio fondatore della Sezione UNVS di Acireale, della quale è stato sin dalla fondazione consigliere e oggi ne è segretario. Il meritatissimo premio “Atleta dell’anno” ad uno straordinario Daniele Garozzo, campione olimpico di fioretto, medaglia d’Oro olimpica nel 2016 e Medaglia d’Argento a Tokyo 2020 nel fioretto individuale. Mentre il “Premio Benito Paolone” è stato consegnato direttamente dal figlio Alberto a Domenico Cocuzza, direttore tecnico dell’ASD Freeform Fighter di Catania, presieduta da Rita D’Arrigo, perché tra i dirigenti si è distinto “per costanti e lodevoli iniziative volte alla crescente promozione dell’attività sportiva di base/amatoriale e alla buona formazione dei giovani”. Durante la serata ci sono state diverse esibizioni di scuole di danza affiliate ASI con le loro straordinarie allieve e la postazione fissa, all’ingresso del teatro, dei volontari Telethon che hanno spiegato al microfono l’importanza della ricerca: molto apprezzato dai presenti il cuore di cioccolata in cambio di un contributo. E poi grande successo per la postazione delle distillerie Russo grazie alla titolare Anna Maugeri Russo che col marito porta avanti l’azienda di famiglia e che insieme al comitato ASI ha offerto un rinfresco a fine serata.

Prima dei saluti si è proceduto all’estrazione di un pc che è andato ad una delle associazioni presenti in sala e che potrà utilizzarlo nella propria sede a disposizione degli associati.

