Anche Pinko entra nel metaverso

“Meta Love Bag” è la prima collezione di NFT dell’azienda di abbigliamento italiana PINKO. Il brand ha deciso di abbracciare Web3 e metaverso con la sua prima versione metafisica dell’accessorio icona ‘Love Bag’ che si trasforma in 10 artwork unici Non-Fungible Token, che potranno essere acquistati per ottenere un ruolo primario nella digital community. La presentazione in occasione di Viva Technology 2022, l’evento annuale sulla tecnologia che si sta svolgendo a Parigi presso il Paris expo Porte de Versailles. Non è la prima volta che PINKO si apre a questo mondo. Lo scorso anno aveva creato Reimagine, una collezione di abiti realizzati recuperando capi vecchi e utilizzando la Blockchain di Luxochain per la loro certificazione.