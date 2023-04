Anche Singapore festeggia il Natale di Roma

Anche a Singapore si celebra oggi il Natale di Roma: con un evento organizzato dall’Ambasciata e dedicato alla nostra Capitale, protagonista millenaria della storia del Mediterraneo e oggi pronta ad affrontare le nuove sfide del futuro. L’evento si è tenuto nella Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Singapore alla presenza di autorità locali, mondo diplomatico, rappresentanti dei media e influencer singaporiani, ed è stato finalizzato a promuovere la candidatura di Roma per Expo 2030.

“Anche se sappiamo che Singapore non è membro Bie - ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia a Singapore, Mario Vattani - il ruolo di questa Città Stato, snodo strategico della regione del mondo in più rapida crescita, dà l’occasione di far parlare di Roma in un luogo che viene preso ad esempio dall’intero Sud Est asiatico, e presentare i prossimi grandi eventi di portata internazionale che vi si svolgeranno quest’anno, come la Ryder Cup 2023, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo insieme alle Olimpiadi e ai mondiali di calcio, che si terrà in autunno, come anche della tappa finale del Giro d’Italia. Appuntamenti che daranno prova delle capacità organizzative di Roma, che proprio oggi compie 2776 anni”.

Tra gli sponsor dell’evento, anche Campari e Angra Wine, che con l’occasione ha presentato prestigiosi vini del Lazio e del centro Italia. Ma non è mancato nel corso della serata anche un momento speciale e inedito, dedicato allo storico Sigaro Toscano.