Anche una vacanza in barca può essere ecosostenibile

Il turismo è uno di quei settori particolarmente attenti alla questione ambientale. I viaggiatori del nuovo millennio sono sempre alla ricerca di esperienze sostenibili e indimenticabili nello stesso tempo. Una tra queste è la vacanza in barca.

La salvaguardia ambientale è ormai una questione che sta particolarmente a cuore alla maggior parte delle persone, specialmente ai viaggiatori. Sentiamo sempre più parlare infatti di turismo sostenibile e responsabile, inteso come un approccio del tutto nuovo al viaggiare, più rispettoso del luogo in cui ci si reca da tutti i punti di vista.

E così, seppur l'estate sia ancora lontana, in molti stanno già iniziando a pianificare la propria vacanza green. Da ciò che emerge da alcuni studi, il trend per la stagione 2023 sembrerebbe essere quello delle vacanze in barca. Ed è qui che la domanda sorge spontanea: può anche una vacanza del genere essere sostenibile? La risposta è sì.

Come rendere una vacanza in barca più ecologica in pochi step: dal noleggio barche alla navigazione

È vero, i viaggi in barca possono avere un impatto significativo sull'ambiente e possono rappresentare persino una fonte di inquinamento. Ma se chi sceglie di viaggiare in mare prestasse attenzione ad alcuni semplici accorgimenti, anche questa tipologia di vacanza potrebbe tranquillamente essere ecosostenibile e indimenticabile.

Scegliere l’imbarcazione perfetta: il noleggio barche

Per una vacanza nel rispetto dell'ambiente la prima cosa da valutare bene è decidere il mezzo. Per quanto riguarda il noleggio barche non c'è scelta migliore di quelle a vela oppure elettriche. Queste due tipologie di imbarcazioni infatti riducono l'impatto sull'ecosistema marino e non incrementano l'inquinamento acustico che spesso e volentieri incide negativamente sulla fauna.

Click&Boat, piattaforma leader nel noleggio barche, propone circa 43 mila imbarcazioni differenti da noleggiare, sia con skipper sia senza, in più di 3 mila destinazioni nel mondo. Tra le numerose proposte potrete trovare imbarcazioni di ogni tipo: dagli yacht, alle moto d’acqua, dai gommoni ai catamarani fino ad arrivare alle barche a vela e alle più ecologiche barche elettriche. Potete noleggiare la vostra barca tramite sito web o app disponibile sia per Android che per Apple. Che sia per una vacanza in coppia, in famiglia o tra amici, Click&Boat ha sempre la barca perfetta per ogni esigenza.

Fare la differenziata

Una volta a bordo è estremamente necessario rispettare le regole dettate dal comandante affinché tutto proceda per il meglio. In barca fare la raccolta differenziata in modo corretto e gettare i rifiuti accumulati negli appositi contenitori una volta arrivati in porto e sulla terraferma è d'obbligo. Buttare i rifiuti in mare è infatti una delle pratiche più incivili e irrispettose che possano esistere, anche perché molto spesso a finire in acqua è soprattutto la plastica, un materiale estremamente pericoloso per tutta la vita marina e di conseguenza anche per l'uomo.

Limitare i consumi di energia

Proprio come a casa, è importante attenzionare i consumi di energia. Durante una vacanza in barca sostenibile per ricaricare i dispositivi elettronici quali smartphone, pc, tablet o fotocamere digitali, i caricabatterie a energia solare possono essere la risposta. E' poi fondamentale evitare i consumi non strettamente necessari e l'utilizzo di pile usa e getta, dannose se non smaltite correttamente. Meglio scegliere sempre pile ricaricabili per non correre alcun rischio.

Scegliere prodotti bio

Le microplastiche sono presenti quasi dappertutto, specialmente nei prodotti per la pulizia e in quelli per l'igiene e la cura personale. Durante la permanenza a bordo quindi è sempre meglio evitare detergenti chimici e aggressivi per la pulizia in quanto andranno inevitabilmente a finire in acqua. È più responsabile optare semplicemente per acqua dolce, spugna e olio di gomito oppure per saponi ecosostenibili.

Stessa cosa vale anche per quanto riguarda i prodotti personali. Uno dei più dannosi è la crema solare, spesso sottovalutata. Le sostanze pericolose contenute al suo interno sono le principali responsabili dello sbiancamento dei coralli. Ecco perché è fondamentale acquistare sempre creme prive di ingredienti nocivi come l'oxybenzone. In commercio per fortuna esistono molte alternative green.

Per restare in tema di plastica e microplastica, sarebbe anche un'ottima idea portare sempre con sé una borraccia per l'acqua così da evitare di accumulare decine e decine di bottigliette in plastica da smaltire.

Optare per prodotti a Km 0

Scegliere di partire per una vacanza sostenibile non vuol dire solo rispettare la natura in maniera diretta. Il rispetto dell'ambiente infatti passa anche dai piccoli gesti, quelli che indirettamente salvaguardano il pianeta. Uno di questi è scegliere per i pasti a bordo sempre e solo prodotti locali e a chilometro zero così da evitare l'inquinamento derivato dal trasposto dei prodotti stessi. E poi cosa c'è di meglio di scoprire posti nuovi e nuove culture attraverso il cibo, fresco e genuino, che dal produttore giunge direttamente al consumatore?

