Ancora in positivo Piazza Affari, tonfo per Mps

Chiusura di settimana positiva per Piazza Affari, così come per le altre Borse europee, anche se distante dai massimi intraday. Il Ftse Mib chiude guadagnando lo 0,70%%, a 20.930,81 punti. Scende ancora lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ora viaggia attorno ai 235 punti base. Questo in una giornata caratterizzata dal forte calo del prezzo del petrolio, dell’oro e del metano, dopo che il presidente turco Erdogan ha annunciato la costruzione di un hub per il gas russo in Tracia.

Sul listino principale di Piazza Affari salgono le banche. Intesa Sanpaolo guadagna lo 0,35%, Unicredit l’1,12%. Quest’ultima ha fornito l’aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti per il terzo trimestre dell’anno e per i prossimi esercizi. L’istituto guidato da Andrea Orcel dovrebbe aver chiuso il trimestre con un utile netto di 937 milioni di euro. In guadagno anche gli energetici e i petroliferi. Italgas sale del 3,21%, Snam del 3,55%, Terna del 3,44%, A2A del 4,60%. Bene anche Amplifon, che cresce del 4,35%. In controtendenza Tenaris (-3,83%) e Saipem (-2,26%).

In negativo, poi, anche Fineco (-0,60%), Interpump (-0,98%), Iveco (-1,48%) e Leonardo (-0,45%). Sul completo, infine, nuovo tonfo per Monte dei Paschi di Siena, che ha perso il 42%, dopo il calo del 33% di ieri. Il mercato boccia il nuovo aumento di capitale in parte con soldi pubblici. Ci sarà un aumento molto diluitivo che immetterà sul mercato circa 125 nuovi titoli per ogni azione in circolazione. (in collaborazione con Money.it)