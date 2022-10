Borsa Milano, oggi ancora in rialzo Piazza Affari: balza Nexi

Inizio di settimana positivo per Piazza Affari, in netto rialzo dopo il buon avvio di Wall Street e le ottime trimestrali delle grandi banche statunitensi. Il Ftse Mib chiude guadagnando l’1,86%, a 21.319,73 punti, ma sale lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ora si aggira attorno ai 240 punti base. Contemporaneamente, però, c’è una forte riduzione dei rendimenti sui titoli di Stato europei: ad esempio il bond inglese decennale cede 37 punti base e scende sotto il 4% subito dopo la cancellazione del grande piano taglia-tasse in deficit del governo Truss.

Per Michele Morganti, Head insurance & AM research, senior equity strategist di Generali investments, l’aumento dei tassi reali e degli spread di credito può portare a un rapporto prezzo/utili inferiore rispetto all’attuale, innescando così un nuovo calo dei prezzi di almeno il 10%. Nel breve periodo, poi, ci potrebbero essere per l’esperto brevi rally di mercato.

Sul listino principale di Piazza Affari spiccano Nexi (+4,25%), Leonardo (+2,99%), Mediobanca (+2,75%), Tenaris (+4,67%), Stellantis (+2,53%), Diasorin (+2,98%), Interpump (+3,54%), Hera (+2,61%) ed Enel (+2,48%), con le ultime due in scia con i risultati positivi delle altre utilities europee. Bene anche Tim (+2,72%), dopo che Standard & Poor's ha tagliato di un livello il rating sull’indebitamento della compagnia telefonica, portandolo da “BB-” a “B+”. Tuttavia le prospettive sul rating per i prossimi trimestri restano “negative”.

In coda, invece, Cnh (-0,04%) e Campari (-0,26%). (in collaborazione con Money.it)