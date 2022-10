Ancora pioggia sull'Australia

Sono stati emessi ordini di evacuazione per i residenti che vivono vicino al fiume più grande dell'Australia, nel sud-est del Paese. Questo perché nei prossimi cinque giorni l'Australia orientale potrebbe essere inondata da piogge fino a 100 mm, pari a circa un decimo delle precipitazioni annuali per alcune aree. Dall'inizio del 2021 l'Australia sta combattendo contro frequenti inondazioni lungo la parte orientale del Paese a causa di La Nina, che porta più pioggia. Il fenomeno meteorologico è in corso per il terzo anno consecutivo, segno di un clima che cambia sempre di più.