Ancora tanti temporali, previsioni meteo della settimana

Se l'anno scorso dovevamo già fare i conti con le prime fiammate dell'anticiclone africano, con bel tempo e caldo, quest'anno siamo ancora alle prese con il maltempo e temporali. Anche nel corso della settimana appena iniziata infatti l'Italia si troverà ancora una volta intrappolata in una sorta di 'palude barica' con conseguenze dirette su molte regioni.

Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, comunica che in settimana è attesa una configurazione barica particolare: l'anticiclone occuperà una zona insolita, stazionando tra le Isole britanniche e la Penisola scandinava, garantendo bel tempo e sole su questi settori. Sul bacino del Mediterraneo, invece, troviamo una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali. In termine tecnico si parla di palude barica sul bacino del Mediterraneo: in concreto sta a indicare che la pressione atmosferica si manterrà piuttosto bassa favorendo un’instabilità latente, foriera di piogge e temporali frequenti, (e pure locali grandinate specie durante le ore pomeridiane).

E l'Italia si trova intrappolata in questa 'gabbia ciclonica' ormai da qualche tempo. Tuttavia, come capita spesso in questa parte finale di stagione, ciò non significa che le intere giornate saranno compromesse dalle precipitazioni, anzi, i fenomeni in questa stagione durano spesso poche ore e poi torna il sole (la classica instabilità tardo-primaverile). Insomma, dovremo ancora fare i conti con un tempo dinamico e con un surplus di precipitazioni rispetto alla media, specie al Centro-sud, con tanti temporali e pure locali grandinate; non andrà meglio al Nord dove durante le ore pomeridiane potranno scoppiare improvvisi rovesci temporaleschi, soprattutto sulle Alpi.

Dando poi uno sguardo un po' più in avanti, ecco che anche per il ponte del 2 giugno l'assenza di una figura di alta pressione sul bacino del Mediterraneo manterrà molto instabili le condizioni meteo: per questo motivo non è escluso il rischio di temporali (specie al pomeriggio e sera) su buona parte dell'Italia, anche in avvio di giugno.

Oggi, lunedì 29 maggio - Al nord: poco nuvoloso, qualche temporale specie nel pomeriggio sui rilievi. Al centro: soleggiato, qualche rovescio nel pomeriggio sui rilievi; instabile in Sardegna con frequenti temporali. Al sud: soleggiato, qualche temporale nel pomeriggio sui rilievi, più instabile in Sicilia.

Domani, martedì 30 maggio - Al nord: temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi, Appennino. Al centro: dapprima soleggiato ovunque, poi diffusa instabilità temporalesca. Al sud: piogge e temporali sparsi.

Mercoledì 31 maggio - Al nord: temporali pomeridiani, specie al Nordovest. Al centro: condizioni di tempo spiccatamente instabile. Al sud: diffusamente instabile.

TENDENZA: nei giorni successivi avremo ancora occasioni per piogge e temporali sparsi, soprattutto dopo metà giornata.