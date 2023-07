Pioggia anche domani, poi torna caldo africano: previsioni meteo

Ancora maltempo al Nord, con la pioggia protagonista anche nella giornata di mercoledì 5 luglio. Poi, però, arriva l'anticiclone africano e il caldo estivo 'esplode' con temperature fino a 45 gradi nel weekend. Il meteo variabile, secondo le previsioni, ha le ore contate. L'instabilità caratterizzerà l'Italia e in particolare il Settentrione fino a giovedì.

Da venerdì, come evidenzia iLMeteo.it, le temperature inizieranno a salire in modo drastico e diffuso ovunque, da Nord a Sud, iniziando dalla Sardegna per l'aria calda in arrivo dall'Algeria: sull’Isola dei Nuraghi tra sabato e martedì prossimo raggiungeremo almeno i 43°C, ma non sono esclusi picchi di 45-47°C. Da venerdì, in altre parole, le condizioni diventeranno calde afose, opprimenti, localmente asfissianti con l’arrivo della seconda ondata di calore del 2023.

Al momento, il caldo è previsto stabile e permanente, almeno fino a metà mese, al Sud e su parte del Centro; al Nord, dopo un picco di caldo opprimente nel weekend, molto probabilmente alcuni acquazzoni mitigheranno il clima già all’inizio della prossima settimana.