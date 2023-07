Andiamo in Sila, dove l’antica via della pece ci porta dritti al ristorante Hyle

Quando si parla di Calabria viene spontaneo pensare al mare. Ma qui siamo in montagna. Ci troviamo a 1400 metri di quota, sull’altopiano della Sila. Precisamente in località Torre Garga, nel comune di San Giovanni in Fiore: ha sede qui il ristorante Hyle, dello chef Antonio Biafora, una stella Michelin.

Nato nel 2020 e stellato dall’anno successivo, Hyle fa parte di una struttura ricettiva storica a gestione familiare, il Biafora Resort e SPA, che ha sessant’anni di attività alle spalle. Il ristorante nasce da un’idea ben precisa: seguire l’antica via della pece. I boscaioli dell’altopiano erano soliti incidere i tronchi dei pini per raccogliere la pece che poi veniva venduta in tutta Italia. Stiamo parlando della pece bruzia, un elemento della Sila ricco di virtù e impiegato in molti ambiti diversi: dalla medicina all’ingegneria navale, fino all’artigianato. I caratteristici intagli a lisca di pesce sono divenuti il simbolo della Sila e anche del ristorante Hyle, visceralmente legato al proprio territorio e con l’ambizione di lasciare a sua volta il segno. Noi abbiamo intervistato il Sommelier Stefano Genovese, che ha preso parte al progetto fin dall’inizio. Sentite che cosa ci ha raccontato.

Adnkronos - Vendemmie