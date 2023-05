ANDONI LUIS ADURIZ È STATO NOMINATO VINCITORE DELL'ICON AWARD 2023 DA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

LONDRA, 10 maggio 2023 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants ha nominato come vincitore dell'Icon Award di quest'anno, Andoni Luis Aduriz, chef del ristorante Mugaritz a San Sebastián, in Spagna. L'Icon Award celebra una persona che ha dato un contributo straordinario al mondo culinario, che merita un riconoscimento internazionale e che ha utilizzato la propria piattaforma per sensibilizzare e promuovere cambiamenti positivi nel settore.

Aduriz si è concentrato non solo sull'evoluzione culinaria, ma su un approccio creativo, innovativo e interdisciplinare alla gastronomia. Aduriz ha iniziato il suo percorso lavorando in una pizzeria dopo la scuola per poi iniziare a lavorare presso il prestigioso El Bulli nel 1993 in Spagna, prima di mettersi in proprio e aprire il Mugaritz nel 1998. Il ristorante si è classificato ogni anno nella lista The World's 50 Best Restaurants dal 2005.

Aduriz è stato nominato vincitore dell'Icon Award di quest'anno per il suo instancabile lavoro a favore di un settore gastronomico impegnato a livello sociale e ambientale. Ha anche sfidato senza timore le consuetudini culinarie di lunga data, rifuggendo dai dogmi del settore a favore dell'esplorazione e della sperimentazione attraverso il cibo, arrivando a mettere in dubbio persino che i piatti debbano essere "deliziosi" per essere validi.

William Drew, direttore dei contenuti per The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: «Da 25 anni Andoni sta spingendo i confini della gastronomia creativa al Mugaritz, presentando costantemente un menu a volte misterioso, emozionante e inaspettato, ma sempre squisitamente innovativo. È anche uno degli chef più influenti e apprezzati dal 21° secolo a tutt'oggi. È un vero onore potergli assegnare l'Icon Award di quest'anno.»

Aduriz afferma: «Venire riconosciuto con un termine riverenziale come "icona" è al tempo stesso travolgente e sorprendente, ma non nasconde l'illusione di sapere che, in fondo, ciò che viene premiato è un percorso, uno sforzo per aprire nuove strade. Credo che questo premio sia condiviso con tutte le persone che sognano che le cose possano essere diverse, che si trovano in quel mare di dubbi e che hanno bisogno di riferimenti da parte di persone che allo stesso modo hanno intrapreso un percorso diverso senza essere certi che sarebbe andato bene. Sono eternamente grato, non solo per me e per il mio team, ma anche per il messaggio che stiamo inviando alle generazioni future.»

