AndPartners è il primo studio legale in Italia con logo NFT grazie alla collaborazione con Dverso e Synergy 7.0 AndParnters Tax and Law Firm, studio legale e tributario con sede a Roma e Milano, si è distinto fin dalla sua nascita per dinamismo e innovazione. Questo sia nella gestione dell’attività professionale e della governance sia nell’approccio con il mercato, sempre pronto a cogliere nuove opportunità. Il dna di &P è rappresentato dalle sue 6 parole chiave, tra le quali figurano innovation, growth e networking. Proprio in ossequio a ciò, lo studio ha creato il proprio NFT con il quale ha tokenizzato il proprio logo.

Perché trasformare e registrare il logo dello studio in un Nft, o meglio un &Nft? Semplice. L’&Nft vuole essere un segnale disruptive sulla modalità con cui AndPartners intende svolgere la professione legale: abbandonare le logiche di un mondo legale che in alcuni casi viene considerato ingessato e aprirsi alla professione 4.0 dove il professionista deve stare al passo con il progresso tecnologico. L’&Nft è visibile sulla piattaforma opensea, leader globale del mercato degli NFT, sul profilo AndPartners (https://opensea.io/AndPartners) e registrato su entrambe le blockchain ethereum e polygon. Per l’occasione &P ha creato un proprio wallet, che le permetterà di operare come player attivo nel mondo blockchain e crypto.

L’operazione, infatti, non vuole rimanere isolata; si tratta del primo passo di una roadmap diretta alla sempre maggiore digitalizzazione dello Studio, nel rispetto di uno dei suoi principi fondanti. I professionisti di &P sono soliti calarsi nei problemi dei clienti avvicinandosi nel settore in cui essi operano. Da qui l’idea di essere il primo studio legale in Italia ad avere il logo protetto da token. L’ingresso nel mondo Nft è avvenuto grazie alla collaborazione con DVERSO, web 3.0 laboratory operante da mesi in stealth mode e che a breve verrà ufficialmente lanciato sul mercato (https://www.linkedin.com/company/dversodigital/). La protezione del marchio AndPartners nasce dall’attenzione che lo Studio ha dedicato al suo logo, ideato da Alberto Mossotto di Synergy 7.0 (www.sy7.it), società di marketing strategico e posizionamento di Torino, in un’ottica di innovazione, differenziazione e unicità, sigillando ed esaltando le 6 parole chiave che rappresentano la filosofia e il DNA di &P. E il DNA deve trasparire anche nella versione digitale, sartorialmente. Per l’occasione, infatti, Mossotto e il suo staff hanno creato una versione ad hoc del logo che richiama l’identità a cui si riferisce.