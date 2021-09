Andrea Illy riceve il Premio Leonardo per la promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo

Si è tenuta a Roma la cerimonia per la consegna del Premio Leonardo 2019. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno ad una personalità italiana o straniera che abbia concorso in modo significativo ad affermare e promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo. Il Premio Leonardo 2019 è stato consegnato ad Andrea Illy, Presidente di illycaffè, per il suo impegno come sostenitore della stakeholder company e della responsabilità d’impresa nella costruzione di una società orientata verso la sostenibilità.