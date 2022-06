Andrea Pirlo entra nel metaverso

The Sandbox, in collaborazione con l’incubatore NFT di Kiev Ikonia, porta nel metaverso il murale che celebra l’icona del calcio italiano, Andrea Pirlo. Il murale si trova al numero 188 di Lafayette Street di New York ed è stato dipinto dallo street artist italiano Jorit. Si chiama The Hero NFT e consente all’acquirente la proprietà del vero murale per un anno, oltre ai diritti digitali sull’opera.

“Il coinvolgimento in questo progetto è stato incredibilmente accattivante. Dare al compratore la possibilità di possedere un’opera d’arte nella realtà e nel metaverso rappresenta una rara opportunità ed è qualcosa che non ho visto in altri progetti simili” ha detto l’ex calciatore.