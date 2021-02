Andrea Pompilio, viaggio introspettivo negli anni '90

Milano, 25 feb. (Adnkronos)

E' un viaggio intimo, privato, quello di Andrea Pompilio, che per la fall winter 2021-2022 riporta in auge un mood particolare, in un viaggio sensoriale nella New York degli anni '90. Protagoniste le due anime dello stilista: a partire dal sartoriale ,con tessuti preziosi e lussuosi che ricordano la tradizione italiana, capispalla in double di cachemire e dettagli a contrasto come colli in maglieria e il tema militare, rubato al guardaroba del nonno ufficiale; passando per i cappotti e i suit con grandi bottoni dorati realizzati coi feltri tipici delle coperte dei militari.

Protagonisti anche i capi sportivi dei tempi del collage come le rugby polo corte dalle maxi righe intarsiate con ricami sulla schiena, abbinate a shorts in polylana e l'underwear con calzettoni di lana, camicie da notte maschili, sottovesti e top di seta. Ai piedi scarpe slingback, stivali e stringate chunky.