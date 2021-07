Andrea Rosso: "Vi racconto il mio Myar kids, 100% upcycled"

Quando l'upcycling incontra il mondo del kidswear nasce un progetto non solo sostenibile ma anche educativo. Si chiama Myar kids quello che porta la firma di Andrea Rosso, fondatore e direttore creativo di Myar e figlio di Renzo Rosso, patron di Otb, una linea kid interamente upcycled dedicata all’universo dei più piccoli. Disegnata per bambini e bambine di età compresa tra i 4 e i 12 anni, Myar Kids è prodotta e distribuita da Brave Kid, l’azienda del gruppo Otb che gestisce un portfolio di marchi in licenza tra cui Diesel, Dsquared2, Marni, N.21, e la nuova linea bambino MM6 Maison Margiela.

"Abbiamo visto che con il tempo la linea adulto funzionava e così ci siamo detti che con questi risultati una linea da bambino sarebbe stata ideale - spiega all'Adnkronos Andrea Rosso -. Myar Kids utilizza solo rimanenze di tessuti provenienti dalle diverse aziende del gruppo Otb, ed è interamente Made in Italy. Non facciamo numeri grandi ma quello è il bello, tutto ciò che recuperiamo ha una seconda vita. Ogni capo è unico e a edizione limitata, spesso con tonalità diverse dello stesso colore a seconda della disponibilità dei materiali".

La linea è 100% upcycled: "Tutta la coltivazione del cotone, la tessitura i lavaggi e la lavanderia non la facciamo perché è già esistente - sottolinea Rosso - è come andare a svuotare i nostri armadi. Inoltre produciamo tutto in Italia e cerchiamo di usare tecniche di stampa innovative e sostenibili. Anche l'interno è 100% certificato e riciclato ed è dotato di un Qr code che, scansionato, dà una serie di informazioni relative al prodotto e alle pratiche sostenibili implementate per realizzarlo".

Con la prima collezione primavera/Eestate 2022, Myar Kids mira a educare i genitori ad essere più rispettosi nei confronti dell’ambiente, e al tempo stesso rivolge un messaggio anche ai bambini: "Per me Myar è il bambino che educa il genitore - osserva Rosso - anche con le grafiche che rispecchiano quello che succede nei mari. E' una sorta di manifesto, come se il bimbo dicesse ai genitori 'ricordatevi di quello che avete fatto'". Indossando le t-shirt e le felpe del marchio stampate con immagini di creature marine in pericolo, razze, tartarughe, balene che ogni giorno devono fare i conti con la plastica e le reti da pesca che inquinano il loro ambiente naturale, il nuovo giovane esercito di Myar Kids ricorda ai grandi di essere gentili e premurosi con Madre Natura.

Le stesse grafiche di animali acquatici disegnate a mano vengono mixate a slogan ecologici e diventano stampe allover che arricchiscono le camicie utility e i pantaloni cargo realizzati a partire da indumenti militari originali in camouflage americano, ma proposti anche in felpa bianca. Tessuti in cotone dead stock che provengono da camicie hawaiane vintage, che Myar ha utilizzato in precedenti collezioni, danno vita a una serie di pezzi freschi ed estivi decorati con tasche applicate camouflage, mentre il logo del brand appare su una serie di t-shirt a righe dell’esercito russo. La collezione include anche tute da lavoro in tessuti upcycled, e un’ampia selezione di felpe, t-shirt, pantaloni da tuta e pantaloncini, tutti in felpa logata in una palette unisex, che spazia dal verde militare e blu navy al giallo e rosa.