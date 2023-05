Andreotti, Cesa: "Autentico interprete di De Gasperi, il suo prestigio era come quello di segretario del partito"

Il 6 maggio ricorre il decennale della scomparsa del sette volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti "autentico interprete delle convinzioni e dei principi di Alcide De Gasperi in tema di Europa e di politica estera . Già dal ruolo di sottosegretario alla Presidenza del consiglio, presieduto da De Gasperi, partecipo’ attivamente alla nascita delle prime organizzazioni internazionali europee passando per i trattati di Roma del 1957 sino alla istituzione dell’Unione". Così ricorda la figura di Andreotti e il suo impegno per la costruzione dell’Unione Europea il segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa che all'Adnkronos aggiunge: "Andreotti avrebbe certamente potuto ambire alla carica di segretario della Dc. Non lo è mai stato per ragioni legate a dinamiche interne ma va detto che il prestigio e l’autorevolezza conquistati sul campo lo ponevamo di fatto alla stregua di un segretario di partito ".

Cesa rammenta "la proverbiale propensione alla sdrammatizzazione" dell'ex presidente del Consiglio, che "con una battuta gli fece dire, dinanzi alla riunificazione della Germania, 'amo talmente la Germania che preferisco averne due'". Andreotti "non era evidentemente contrario" all'unificazione "ma sottolineava - precisa il deputato Udc - come in una Europa, ancora incompleta, avere uno Stato troppo forte rischiasse di far prevalere gli egoismi nazionali . Per fortuna il processo di unificazione e’ poi ripreso con i trattati di Maastricht anche se rimangono ancora in piedi i nodi della difesa comune e della politica estera comune".

"Di Andreotti si potrebbe parlare all’infinito, delle sue doti politiche dei ruoli ricoperti delle iniziative in tema di politica estera. Io - prosegue - vorrei ricordarlo evocando un episodio che ha visto protagonisti mio padre sindaco di un piccolo comune della Ciociaria, Arcinazzo e il presidente Andreotti l’uomo potente e protagonista appunto della Democrazia Cristiana. Ebbene non solo venne a trovare mio padre per capire i problemi e per trovare soluzioni ma proseguiva mandando i suoi collaboratori più stretti per non perdere quel legame con il territorio che significava, per i maligni mantenere un semplice consenso, ma con il senno del poi si è compreso che capacità di relazioni con i rappresentanti degli enti locali, significasse rendere, ogni territorio, protagonista della politica nazionale. Un legame che, spezzandosi con gli anni ‘90, ha profondamente indebolito la politica", conclude Cesa. (di Roberta Lanzara)