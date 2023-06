Andrew Tate incriminato per stupro e traffico esseri umani

L'ex kickboxer e influencer britannico-americano Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati incriminati in Romania per stupro, traffico di esseri umani e per aver formato un gruppo criminale dedito allo sfruttamento sessuale di donne. I fratelli Tate sono stati arrestati per la prima volta nella loro casa di Bucarest a dicembre dopo un botta e risposta con l'attivista Greta Thunberg sui social. A marzo, sono stati trasferiti agli arresti domiciliari dopo la decisione di un giudice rumeno.

Un tribunale di Bucarest ha citato sette presunte vittime che sarebbero state reclutate dai fratelli Tate attraverso false promesse di matrimonio. Andrew Tate è stato anche accusato di aver stuprato una delle vittime, mentre suo fratello deve rispondere di istigazione alla violenza.