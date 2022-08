Andriani e NUO, una partnership per accrescere la presenza dell’innovation food italiano nel mondo

L’accordo tra le due realtà, supportato da un sistema valoriale comune, permetterà all’azienda di Gravina in Puglia, fiore all’occhiello dell’healthy food Made in Italy, di accelerare il proprio piano di sviluppo e di espansione nei mercati esteri.

Milano e Gravina in Puglia, 03 agosto 2022 - Andriani S.p.A. Società Benefit, l’azienda pugliese che opera integrando innovazione e sostenibilità e che ha scalato le vette dell’Innovation food producendo pasta alternativa di alta qualità a base di materie prime naturalmente senza glutine, fatta con i migliori cereali e legumi, allargando il proprio raggio di azione nel mercato con il recente ingresso nel settore dei prodotti da forno dolci e salati, ha siglato un accordo che prevede l’ingresso come socio di minoranza con una partecipazione del 26,4% di NUO S.p.A.

L’accordo è frutto di un lungo processo di selezione, nel quale la comunione di aspetti valoriali e relazionali ha avuto un ruolo chiave.

Ad Andriani, infatti, che mantiene maggioranza e management aziendale guidato da Michele e Francesco Andriani, l’operazione consente di accelerare il proprio piano di sviluppo industriale, declinato su diversi fronti. Rapida espansione nei mercati americano - con un nuovo stabilimento di produzione - ed asiatico; incremento degli investimenti in innovazione e in progetti di filiera per accrescere ulteriormente la qualità dei prodotti, a beneficio dei consumatori; ulteriori investimenti in progetti di sostenibilità a lungo termine, incluso il raggiungimento della neutralità carbonica dello stabilimento, previsto entro il 2025; avendo al proprio fianco un partner capace di comprenderne, rispettarne e valorizzarne i principi, il modo di operare virtuoso, la visione innovativa.

NUO, che per la prima volta fa il suo ingresso nel settore Food, sceglie di investire in un’azienda come Andriani perché rappresenta una delle realtà industriali italiane più dinamiche, innovative e impegnate in favore di uno sviluppo sostenibile. L’affiancamento è l’ideale punto di partenza di un percorso volto alla crescita di tutti i capitali in campo - finanziario, umano e sociale - contribuendo attivamente in favore di una transizione verso modelli di business più sostenibili e di valore condiviso con tutti gli stakeholder.

“Siamo felici di dare il benvenuto a NUO e alla sua straordinaria squadra, fatta di persone capaci e dai solidi principi. Il loro ingresso nel nostro Gruppo risponde al desiderio di ampliare il nostro raggio di azione, aprendoci in maniera sempre più efficace a nuovi mercati ed implementando gli investimenti in innovazione, filiere e qualità di prodotti che mantengano al centro il consumatore e che promuovano nuovi modelli alimentari sostenibili per ambiente e salute anche a livello internazionale. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che hanno lavorato alla definizione di questo accordo, in particolare, oltre che ai team NUO e Andriani, ad UBS, in qualità di advisor finanziario, e ad Orrick Herrington & Sutcliffe, in qualità di advisor legale.” ha dichiarato Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A. Società Benefit.

“L’ambizione di NUO è creare il primo e più grande polo di Innovation food italiano da esportare nel mondo, basato su un modello di agricoltura sostenibile ed inclusiva, e sullo sviluppo di prodotti dedicati al benessere del consumatore. Andriani è un’azienda capace di interpretare i segnali e le sfide del nostro tempo attraverso un modo di fare impresa di qualità, guidata da un imprenditore visionario che vuole fare la differenza, con cui condividiamo la forte propensione a creare relazioni umane che possano lasciare il segno verso tutti i portatori di interesse. NUO metterà a disposizione i capitali, la disciplina di una buona governance, il network relazionale e le competenze di internazionalizzazione affinché Michele Andriani ed il suo team possano continuare a crescere e raggiungere le loro ambizioni di lungo periodo.” gli ha fatto eco Tommaso Paoli, AD di NUO S.p.A.

About Andriani

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

About NUO

NUO S.p.A. è una holding finanziaria che consente alle imprese italiane di prosperare nel lungo periodo. È nata dalla partnership 50/50 tra due famiglie imprenditoriali multigenerazionali, Exor, holding diversificata controllata dalla famiglia Agnelli, e World-Wide Investments, il più antico family office di Hong Kong guidato da Stephen Cheng. Sulla base di un insieme di valori distintivi e sulla volontà di creare profitto con uno scopo virtuoso, in NUO le sfide della digitalizzazione, ESG, internazionalizzazione e passaggi generazionali sono considerate un'opportunità per adottare un approccio di investimento unico. L’obiettivo è aprire la strada a una nuova creazione di valore basata su sostenibilità e innovazione in tre settori chiave del panorama dei beni di consumo di fascia alta: cura della persona, moda e alimentazione. Con sede a Milano, grazie a un team diversificato e multinazionale, NUO si propone di portare i valori della famiglia e lo spirito imprenditoriale tipici del Made in Italy nel contesto del 21° secolo, per far crescere l’eccellenza italiana. Dalla sua nascita, NUO ha investito in 2 aziende, nel loro talento e nel loro capitale umano: Ludovico Martelli e Montura.

