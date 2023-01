Angelo Ria, Management Umano: il Bestseller su come raggiungere la realizzazione personale

Milano, 24.01.2023 – Esistono due categorie di persone nel mondo: quelli che si lasciano condizionare dagli eventi esterni e quelli che, a prescindere dalle circostanze, riescono a raggiungere la realizzazione in ogni ambito della vita, da quello umano a quello professionale. Il loro segreto? Sta nella consapevolezza delle proprie potenzialità intrinseche.

Per tutti coloro che desiderano vivere una vita altamente appagante e avere successo in ogni area della vita, esce oggi il libro di Angelo Ria “MANAGEMENT UMANO. Come Uno Stile Di Vita Moderno Consente Di Aumentare Da Subito Felicità, Salute E Realizzazione Con Risultati Straordinari Su Te Stesso E Il Mondo Che Ti Circonda” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per vivere al meglio la propria esistenza avendo cura della propria forma fisica, mentale e spirituale.

“Management Umano evidenzia l’impatto e l’interconnessione che gli 8 otto ambiti fondamentali della vita hanno sulla qualità della nostra esistenza. Questi 8 pilastri devono essere quindi visti e considerati in maniera integrata tra di loro, così da ottenere quell’equilibrio indispensabile tra mente, corpo e spirito tale da farci vivere la vita che desideriamo” afferma Angelo Ria, autore del libro. “Come i raggi della ruota, quando sono in equilibrio, consentono alla ruota di girare bene e percorrere agevolmente per la strada, così gli 8 pilastri hanno riflessi diretti sulla vita e ne determinano felicità o sofferenza, successo o insuccesso. Da qui inizia il percorso di crescita personale nella vita di ciascuno di noi”.

Secondo l’autore, diventare coscienti del fatto che tutto dipende da noi e non dagli altri, è un ottimo punto di partenza per raggiungere la felicità, la salute e la piena realizzazione dei progetti personali e imprenditoriali. Misurare poi il nostro grado di consapevolezza in ognuno degli 8 pilastri, ci consente di individuare le aree di miglioramento a cui dare priorità per mettere in equilibrio la ruota della vita. Infine, il miglioramento continuo e quotidiano ci permette di toccare con mano la felicità, la salute, la realizzazione e i loro magici effetti nella vita e nel lavoro di ogni giorno. In questo modo, aiutando noi stessi, riusciremo automaticamente a sostenere tante altre persone a noi collegate.

“Viviamo un’epoca molto concentrata sulla specializzazione tecnica e troppo poco sullo sviluppo dell’umanità, intesa come integrità di corpo, mente e anima. Angelo Ria dimostra invece che è molto utile per la felicità occidentale, conoscere e allenare le nostre caratteristiche umane, che rimangono la base fondamentale dell’evoluzione, della salute e della piena realizzazione, in ogni campo professionale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Management Umano ci fa capire quindi che fare molto meglio di quanto stiamo facendo ora è possibile: tutto sta nel capire esattamente come fare”.

“Giacomo Bruno e il suo staff hanno mi hanno seguito nella pubblicazione di questo mio libro con professionalità e motivazione” conclude l’autore. “Sono certo che la Bruno Editore è il partner ideale per dar vita ad una pubblicazione editoriale di valore e rivolta a chi, come me, ha un forte messaggio da condividere a tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3WXfxC1

Angelo Ria è manager, ricercatore e autore. Esperto di economia spirituale, filosofia umana e salute integrale, ha capito che la felicità è la base della salute e della realizzazione personale. Ha creato il Management Umano riportando le esperienze più significative che gli hanno permesso di osservare livelli di salute e realizzazione fuori dal comune. Con il Management Umano offre un supporto concreto finalizzato a trovare e a sviluppare il proprio talento personale. Affianca le aziende per aiutarle ad ottenere il massimo in termini di efficacia, efficienza, fatturato ed utile, migliorando contemporaneamente la qualità di vita dell’imprenditore e di tutto il suo staff. Sito web: www.angeloria.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it