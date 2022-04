Anglani (Ass. Antitrust Italiana): 'disciplina recente crea opportunità'

"La disciplina Antritrust è recente e siamo nella fase in cui si incrementa una serie di relazioni con le imprese. Questa situazione potrebbe essere un'opportunità per alcune attività, ma mortale per altre". A dirlo Francesco Anglani, avvocato e segretario generale dell’Associazione Antitrust Italiana (partner dello studio legale BonelliErede), intervenendo al talk & masterclass ‘Mercato, regole e libera concorrenza, buone prassi per le imprese dei servizi industriali’, organizzato da Anir (Associazione nazionale imprese ristorazione collettiva della federazione Confindustria Servizi Hcfs).