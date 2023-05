Anguillara, il 4 giugno debutta 'Borgo Vivo': cultura, musica e buon cibo

Botteghe, ristoranti, negozi, laboratori, associazioni, cittadini comuni ancora una volta si mettono insieme per la valorizzazione di un tessuto urbano. Parte dal basso e dalla condivisione degli intenti la nuova associazione Borgo Vivo che ad Anguillara Sabazia mira a valorizzare uno dei centri storici più belli del Lazio posto su un promontorio che si spinge nel lago di Bracciano e racchiuso tra alte mura di epoche rinascimentali. Un microcosmo affacciato da mattina a sera su panorami spettacolari. A dare vita a questa associazione nuove e vecchie realtà culturali ed economiche che fanno del borgo il loro luogo di elezione.

Botteghe, ristoranti, negozi, laboratori, associazioni, cittadini comuni che ancora una volta si attivano per la valorizzazione di un tessuto urbano in bilico tra il passato ed un futuro possibile fatto di cultura, creatività, musica, buon cibo e convivialità. Il 4 giugno 2023 la neocostituita associazione Borgo Vivo APS (Associazione di Promozione Sociale) esce allo scoperto e si presenta pubblicamente con un evento promosso, non a caso, in piazza del Comune, organizzato con il patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia.

In programma varie iniziative tra le quali un mercatino (artigianato, libri nuovi ed usato, abiti, etc), la possibilità di visitare il Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” ma soprattutto una originale mostra fotografica ideata da Giosiana Giuliana, fotografa, attorno alla quale si è venuto definendo l’intero progetto Borgo Vivo. Si tratta di un progetto che si concentra proprio sulle figure chiave che animano il borgo. I loro ritratti, stampati su grandi pannelli, compongono una mostra itinerante tra vicoli e piazzette. Verranno inoltre presentate delle innovative audioguide con le quali sarà possibile visitare passo passo le bellezze storico culturali del borgo. Da settimane poi, quasi una anteprima del debutto, in via Umberto I è in atto una simpatica iniziativa con la quale turisti e visitatori possono farsi fotografare: i loro ritratti animano una serranda e costituiscono un po’ una testimonianza di adesione al progetto.

Ed il borgo di Anguillara vive con questo progetto anche virtualmente grazie ad un nuovissimo ed innovativo sito ideato dalla sensibile società di informatica SabLab consultando il quale tutti potranno aggiornarsi in tempo reale sulle attività in corso, sulle realtà che operano nel centro storico e sulle modalità per aderire al progetto. Un ringraziamento va anche a Punto Briciole per la progettazione del logo del progetto.

Il centro storico non è un quartiere come gli altri ma il cuore dove vive, tra vicoli e piazzette, l’identità anguillarina. Per questi motivi è importante non mancare il 4 giugno alla presentazione di Borgo Vivo, iniziativa che segna un nuovo modo di stare insieme e di condividere spazi che costituiscono l’identità locale.

Hanno già aderito a Borgo Vivo: Associazione Scuola Orchestra, Associazione Culturale Sabate - Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”, Puro Enoteca, Domus Angularia, Ristorante “La terrazza sul lago”, Casa Liza, Ristorante “Ciccio e La Ristogatta”, GiosStudio Bottega Fotografica, Emporio Handmade con Associazione “Larthia”, Egeria Calzature, Giancarlo il barbiere del borgo, Alimentari del Borgo, Cantina Rutilia Polla.