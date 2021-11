Anitec-Assinform seleziona i vincitori del Premio sull'innovazione digitale 2021

La Commissione di Valutazione di Anitec-Assinform ha annunciato di avere scelto i progetti cui andrà il "Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale" giunto quest’anno alla seconda edizione, promosso da Anitec-Assinform, l’Associazione per l’Information and Communication Technology (Ict) di Confindustria, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con la partecipazione di imprese, enti e associazioni culturali. Il Progetto fa parte dell’iniziativa strategica 'Repubblica Digitale' il cui Manifesto è stato sottoscritto da Anitec-Assinform nel 2019. Lanciata lo scorso 15 febbraio e rivolta alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di tutta Italia, l'associazione ricorda che l’iniziativa premia le scuole che, unendo le forze e la determinazione di docenti e allievi in collaborazione con aziende leader del settore Ict, hanno saputo ideare progetti innovativi in ambito digitale, considerando anche il loro potenziale per l’avvio di attività di impresa.

"Per la nostra Associazione, lo sviluppo delle competenze digitali dei giovani è una priorità. La scuola è il luogo della conoscenza e dove i giovani formano la propria personalità e la propria cultura preparandosi al futuro" commenta il presidente di Anitec-Assinform, Marco Gay, sottolineando che "le imprese possono giocare un ruolo chiave, stando convintamente a fianco degli studenti, delle scuole e dei docenti: per questo abbiamo voluto lanciare il Premio sull’Innovazione Digitale, oggi alla seconda edizione". L’Associazione ha assegnato ai 4 progetti vincitori un contributo di 2.500 euro ciascuno e ha previsto una visita guidata al Polo scientifico di Trieste (Area Science Park), o al Polo scientifico di Genova, nella primavera 2022.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di coinvolgere studenti e insegnanti in una azione proattiva di sensibilizzazione e orientamento per favorire la transizione al digitale del mondo della scuola, delle famiglie e della società nel suo insieme, valorizzando il ruolo e l'apporto delle tecnologie digitali. Tutti i progetti sono pubblicati sul sito www.anitec-assinform.it e saranno valorizzati in future iniziative dell’associazione. La Commissione di Valutazione presieduta da Francesco Profumo (Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo) e composta da Anna Brancaccio (Dirigente Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione), Pier Giorgio Bianchi (Talents Venture) Roberto Costantini (Direttore Summer School & Luiss Hubs), Maria Rita Fiasco (Vice Presidente Anitec-Assinform con delega all’area “Skills per la crescita d’’impresa”) e da Mirta Michilli (Direttore Generale Fondazione Mondo Digitale).