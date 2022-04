Anna Ascani: “Italia 20sima per l’indice DESI, l’Intelligenza Artificiale cruciale per il nostro Paese”

La Sottosegretaria al MiSE e Vicepresidente del PD Anna Ascani fa il punto della situazione su PNRR e investimenti nel digitale

Milano, 7 Aprile 2022 - Il podcast dell’Osservatorio ReputationUP è giunto ormai al suo sesto episodio, nel quale è ospite la Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico e Vicepresidente del Partito Democratico, l’On. Anna Ascani.

La chiacchierata con l’host del programma, Elia Cavarzan, ha vertito su due temi centrali. Nella prima parte dell’intervista, si è instaurato un dialogo franco e diretto sulle importantissime sfide che si prospettano per l’Italia nel campo della digitalizzazione delle piccole e medie imprese, dell’apparato statale e dell’implementazione delle telecomunicazioni, con particolare attenzione ai due programmi Italia 1 Giga e 5G Italia.

Nella seconda parte invece, partendo dal poco lusinghiero risultato dell’indice DESI (l’Italia si colloca al ventesimo posto tra i Paesi UE per Digitalizzazione di economia e società), la Sottosegretaria ha illustrato il posizionamento italiano nel campo dell’Intelligenza Artificiale e l’importante svolta che si sta attuando con la discussione dell’Artificial Intelligence Act all’europarlamento. Non ultimo, si è fatto cenno alla necessità di innervare questa tecnologia al tessuto imprenditoriale italiano.

La sensibilità dell’On. Anna Ascani nel campo dei diritti delle donne, infine, si è rivelata una pragmatica conclusione all’episodio del podcast quando ha spiegato come ancora oggi in Europa assistiamo a forme di machismo istituzionale, di cui il sofà gate con protagonista la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen è stato un triste esempio.

La sfida del PNRR

L’Italia è un Paese che per crescere deve continuare ad investire nel processo di digitalizzazione delle imprese a partire dalle piccole e medie realtà. In questi termini, il PNRR vede sviluppare il suo secondo pilastro proprio in tale direzione, destinandovi un’ingente tranche di finanziamenti pari a 50 miliardi di euro. Si rende dunque necessario portare a termine tutti quei progetti di rinnovamento tecnologico nel campo delle telecomunicazioni e trasmissione della rete dati internet. Nel più breve tempo possibile.

Questo è quanto emerge dalle prime battute scambiate nell’episodio del podcast dell’Osservatorio ReputationUP con l’On. Anna Ascani che aggiunge: “La nostra fragilità come Paese è sempre stata quella di non riuscire a creare un raccordo fra imprese e mondo della ricerca. Su questo stiamo lavorando da tempo con la realizzazione di 50 centri per il trasferimento tecnologico in tutto il territorio nazionale previsti con il PNRR”.

Ci sarà bisogno di instaurare un dialogo diretto con le Regioni, spiega l’On. Anna Ascani, per ridurre quel gap che sussiste tra la formazione di nuove competenze e la richiesta del mercato: “Ci siamo resi conto che dobbiamo aiutare tutte quelle piccole medie imprese che ad esempio non possono permettersi un data scientist. Lì, si inserisce il MiSE, fornendo un collegamento tra università e imprese, finanziando dottorati, fornendo le figure professionali richieste”.

Un altro interessante aspetto esposto dall’On. Anna Ascani è stata la considerazione in merito all’importanza dell’Intelligenza Artificiale per il nostro Paese, ritenuto ormai un asset prioritario: “In un mondo di dati, l’AI è cruciale” - spiega l’Onorevole - “In Italia siamo ad un punto di svolta, ormai non si parla neanche più di nuova tecnologia per quanto riguarda l’AI, i dati di Confindustria sono confortanti. In questi termini, già lo scorso novembre abbiamo approvato la prima strategia italiana sull’AI. Il nostro approccio sarà molto più umano-centrico rispetto agli altri paesi del mondo, ma in linea con quelle che saranno le direttive EU sull’AI Act attualmente in discussione all’europarlamento”.

Anche qui, sarà importante trasferire tali skills alle piccole e medie imprese che innervano il tessuto economico italiano.

Lo spettro nero del machismo istituzionale

Per quanto riguarda il machismo istituzionale la Sottosegretaria Anna Ascani, che negli anni si è sempre distinta per la sua sensibilità sul tema della parità di genere e del gender gap, spiega che c’è ancora molto da fare: “Se pensiamo al Sofà Gate, vediamo come il machismo istituzionale sia ancora molto presente in Europa. Sappiamo benissimo che dobbiamo ancora sfondare questo soffitto di cristallo. Ancora oggi molte donne non riescono ad accedere ai consigli d’amministrazione delle aziende”.

Questa è la realtà. Fortunatamente, ricorda l’On. Ascani, “Figure come Ursula V.D. Leyen, ci insegnano che le donne possono stare ai vertici sapendosi difendere con dignità. Ecco, nel PNNR sono previste molte misure per implementare le politiche di genere e favorire politiche strutturali per le pari opportunità”.

Per ascoltare l’episodio completo del podcast dell’Osservatorio ReputationUP bisognerà aspettare venerdì 8 aprile, data di uscita su tutte le piattaforme di podcasting.

