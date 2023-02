Annunciati i finalisti di Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023

Cosmoprof Worldwide Bologna e l’agenzia internazionale Beautystreams hanno reso noti i finalisti per i Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023, gli 'Oscar della Bellezza' che da 5 edizioni premiano l’eccellenza dell’industria cosmetica mondiale. Tra i 690 prodotti presentati dagli espositori dell’edizione 2023 di Cosmoprof Worldwide Bologna Beautystreams ha selezionato le proposte più in linea con l’evoluzione del mercato. A selezionare i migliori prodotti sarà una giuria di esperti del settore, agenzie di trend, opinion leader, giornalisti e influencer internazionali.

Per la prima volta i vincitori saranno annunciati nel corso di una serata di gala di Cosmoprof Worldwide Bologna a loro dedicata, The One and Only Event, che si svolgerà venerdì 17 marzo a Palazzo Re Enzo, nel cuore del centro storico di Bologna. L’evento sarà riservato alla stampa internazionale presente a Bologna, ai top buyer invitati in manifestazione come ospiti del Buyer Program 2023, e alle aziende che hanno presentato le loro candidature.

Questi i finalisti 2023.

COSMOPROF AWARDS:

Skin-Care Products: Onuge personal care (Guangzhou) CO., LTD. - Anti-wrinkles Secret Strips - Cina; Avenir Deutschland Gmbh / Wetcode - Dual-Peptide Firming Anti-Wrinkle Eye Cream - Germania; Tru Hyal 100 - Advanced Night Repair Capsule - Corea del Sud;

Make-Up Products: Elroel - Blending Compact Cushion - Corea del Sud; Guangzhou hollyko biotech - Cream Color eyeshadow - Cina; Starry Vision Co, limited- Microblading Tattoo Eyebrow Ink Pen - Cina;

Hair Products: Absolute collagen - Collagen Complex Hair Thickening Shampoo & Conditioner - Regno Unito; Moerie ultimate hair growth - Moerie Hair spray - Lituania; Straand - Straand Crown Fix Scalp Serum - Australia;

Nail Products: Inocus - inocos Solid Tricolor Gel - Portogallo; Londontown Inc. - Quartz Illuminating Nail Concealer - Usa; Eye Care Cosmetics (Laboratoires Contapharm) - Ultra Vernis Silicon-Urea - Francia;

Personal Care & Body Care Products: Marque of brands bv - b.tan glow your own way - self tan gel - Paesi Bassi; Fler srl - Hoily Drops Ingrown Treatment - Italia; Tru Hyal 100 - Inner Beauty Stick & Mist - Intimate Care for Women - Sud Corea;

Home & Professional Devices and Tools: Manta Hair Ltd - Manta Pulse Healthy Hair & Scalp At The Touch Of A Button - Regno Unito; Nordic beauty Inc - Pmd Clean Pro Jade - Finlandia; Revive express beauty Limited - Seoulista Cryo Cool Skin Tool - Regno Unito;

Green & Organic: Kadalys - banana lip balm - France; Unique products aps -Beauhei: T Prebiotic Ageact Sealer No 314 - Danimarca; Nunaïa beauty - Ground & Glow Skin Ritual Set - Irlanda;

COSMOPACK AWARDS

Skin-Care Formula: Intercos group - Ice Massage Eye Essence Stick - Italia; B.Kolormakeup & skincare Sb - Benefit corporation - Dream Mistifier Face&Pillow Brume - Italia; C4Q - Hyalu Beauty Caps - Italia;

Make-Up Formula: Art cosmetics srl - Artlabyrinth - Italia; Chromavis fareva - Page One - Italia; Passage cosmetics laboratory S.A. - Glow Vita D Activator Body Cream - Polonia;

Hair-Care Formula: Pidielle spa - Pink Potion Fill-Up Hair Ampoule for healthier hair - Italia; Pink frogs cosmetics srl societa' benefit - Pps Planet & People Shampoo - Italia; Kosmetikal srl - Surprising Wax - Italia;

Packaging: Design & Materials: Hangzhou ebei industrial Co.,Ltd - Angled Essence Dropper Bottle - Cina; Pibiplast spa - Due - Italy; Cosmei- Earth Beat Denim Lipstick - Italia;

Innovation Technology: Raw Materials, Machinery, Solutions: Expressions parfumées - Aquaboost Natco - Francia; Trendcolor srl - Twin Soul all over (eyes-lips-cheeks) - Italy - Cosmax, Inc.- Pyxoh - Corea del Sud;

Sustainability: Ingredients, Formula, Packaging, Production Process: Confalonieri matite srl - Essential - Sustainable Eye Pencil Ultra Black with Hyaluronic Acid – Italia; Itit Cosmetics - Beauty Snacks - Italia; Myc packaging Innovation co., ltd.- Metallica Mascara - Italia.