Annunciati i vincitori della seconda edizione degli ioGioco Award

Roma, 15 Maggio 2023 -

La redazione di ioGioco, la principale rivista dedicata al mondo del gioco da tavolo e di ruolo, ha annunciato i vincitori della seconda edizione degli ioGioco Award. Il settore dei giochi da tavolo prosegue nel suo inarrestabile processo di diffusione con un tasso di crescita valutato pari al +13% da qui al 2026 dal Global Board Games Market Report. Anche l’Italia è partecipe del boom dell’intrattenimento tabletop, con un mercato dal valore stimato di 150 milioni di euro. A ulteriore dimostrazione della maturità raggiunta da questo settore in Italia, la presenza costante dal 2017 del magazine ioGioco, edito da Aktia srl, distribuito nelle edicole nazionali con cadenza bimestrale.

Per riconoscere e valorizzare il successo del settore nel nostro paese, è stato istituito il premio annuale da assegnare ai migliori prodotti editoriali ludici pubblicati in italiano: ioGioco Award.

Data la grande varietà di offerta che caratterizza questo mercato (oltre 600 titoli ogni anno), la redazione di ioGioco ha identificato 12 categorie e per ciascuna una rosa di nominati, scelti tra tutti i prodotti pubblicati in Italia nel 2022. I finalisti sono stati comunicati al pubblico sulle pagine del numero 29 della rivista ioGioco e attraverso il suo sito web. A partire da queste selezioni, i lettori hanno potuto esprimere online la propria preferenza per ciascuna categoria.

I VINCITORI DEGLI IOGIOCO AWARD 2022

CATEGORIA GIOCO DA TAVOLO DEL 2022

VINCITORE: Glomhaven Jaws of the lion

Autore: Isaac Childres

Illustratori: Francesca Baerald, David Demaret, Alexandr Elichev

Editore: Asmodee Italia

CATEGORIA GIOCO DI RUOLO DEL 2022

VINCITORE: L’Unico Anello 2a Edizione

Autore: Francesco Nepitello

Illustratori: AA.VV.

Editore: Need Games

CATEGORIA GAME DESIGNER DEL 2022

VINCITORE: Francesco Nepitello

CATEGORIA QUALITÀ ESTETICA E PRODUTTIVA IN UN GIOCO DA TAVOLO DEL 2022

VINCITORE: Flamecraft

Autore: Manny Vega

Illustratrice: Sandara Tang

Editore: Lucky Duck Games

CATEGORIA QUALITÀ ESTETICA E PRODUTTIVA IN UN GIOCO DI RUOLO DEL 2022ù

VINCITORE: Inferno - Dante's Guide to Hell

Autori: 2 Little Mice

Illustratori: AA.VV.

Editore: Acheron Books

CATEGORIA WARGAME DEL 2022

VINCITORE: Undaunted: North Africa

Autori: Trevor Benjamin, David Thompson

Illustratore: Roland MacDonald

Editore: Ghenos Games

CATEGORIA LIGHT & FAMILY GAME DEL 2022

VINCITORE: Flamecraft

Autore: Manny Vega

Illustratrice: Sandara Tang

Editore: Lucky Duck Games

CATEGORIA GIOCO PER BAMBINI DEL 2022

VINCITORE: La Battaglia dei Pirati

Autore: Fréderic Moyersoen

Illustratore: Petr Štefek

Editore: Creativamente

CATEGORIA LIBRO-GIOCO DEL 2022

VINCITORE: Il sangue del barbaro

Autori: Antonio Costantini, Andrea Tupac Mollica, Alberto Orsini, Lorenzo Trenti, Valentino Sergi

Illustratori: Francesco Corli, Marco Sada

Editore: Officina Meningi

CATEGORIA MODALITÀ SOLITARIO DEL 2022

VINCITORE: Sleeping Gods

Autore: Ryan Laukat

Illustratore: Ryan Laukat

Editore: dV Games

CATEGORIA ESPANSIONE GIOCHI DA TAVOLO DEL 2022

VINCITORE: Dune Imperium: L'ascesa di Ix

Autore: Paul Dennen

Illustratori: Clay Brooks, Raul Ramos, Nate Storm

Editore: Asmodee Italia

CATEGORIA SUPPLEMENTO GIOCHI DI RUOLO DEL 2022

VINCITORE: Inferno - Dante's Guide to Hell

Autori: 2 Little Mice

Illustratori: AA.VV.

Editore: Acheron Books

Trionfano quindi nella categorie principali Gloomhaven: Jaws of The Lion, versione più accessibile di uno dei casi editoriali più noti degli ultimi anni per l’incredibile successo ottenuto sulle piattaforme di crowdfunding, e L’Unico Anello 2° Edizione, già considerato in tutto il mondo il gioco di ruolo più efficace per ricreare al tavolo le atmosfere tolkeniane. Proprio L’Unico Anello porta la firma di Francesco Nepitello, trionfatore nella categoria Game Designer e tra i principali esponenti del panorama autoriale italiano nel mondo.

“Gli ioGioco Award sono il nostro segno di stima e riconoscimento nei confronti di un’industria che ci rende fieri protagonisti di questo rinascimento globale per la passione dei giochi da tavolo” afferma Massimiliano Calimera, caporedattore della rivista ioGioco “La partecipazione dei lettori all’iniziativa è andata oltre le nostre più rosee previsioni, a ulteriore dimostrazione dell’interesse del pubblico e della sua volontà di valorizzare le eccellenze di questo settore.”