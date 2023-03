Anpal servizi: è scontro su vertici, ex presidente ricorre a Tar su stop governo a Cda

E' scontro aperto tra l'ex presidente di Anpal Servizi Cristina Tajani ed il governo contro la decisione del ministro del Lavoro Marina Calderone, adottata d'intesa con il Mef, di revocare il Cda della società controllata da Anpal a due anni dalla sua scadenza. E nell'assemblea convocata oggi dalla stessa Tajani per corrispondere alla sollecitazione del Tesoro e che ha nominato Massimo Temussi al vertice della società in house del ministero del Lavoro e dell’Anpal, l'ex presidente, a quanto apprende l'Adnkronos, ha denunciato "la nullità giuridica del decreto in quanto emesso in mancanza di potere, non essendo tra le attribuzioni dei ministri in carica quella di revocare e/o nominare i membri del Cda di Anpal servizi spa".

La stessa Tajani ha anche annunciato che pende di fronte al Tar di Roma un ricorso, a sua firma, con il quale contesta proprio "la nullità per carenza di potere e/o illegittimità del decreto interministeriale" che nel febbraio scorso ha revocato l'incarico ai componenti del Cda. Un ricorso per il quale il Tar del Lazio ha fissato la discussione per il 5 aprile prossimo. Ma nel mirino delle contestazioni che Tajani rivolge al dicastero di via Veneto è anche una generale assenza di indicazioni.

Il decreto di revoca, infatti, avrebbe detto come si apprende ancora, "è il primo ed unico atto dell'ente vigilante al Cda" considerato che le sollecitazioni "a formulare specifici indirizzi, come previsto dallo statuto societario, non hanno mai ricevuto un riscontro". Tra le new entry nel nuovo Cda della società che lavora nell’ambito del reddito di cittadinanza per agevolare l'incrocio di domanda e offerta di lavoro, sui servizi per il lavoro e che ha curato la formazione degli ex-navigator anche, in qualità di componente del consiglio di amministrazione, Francesco Delzio mentre è stata confermata Patrizia Polliotto, avvocato cassazionista . (di Alessandra Testorio)