Ansia Cambiaghi, miraggio Fazio e stop Holm: le ultime sul Fantacalcio

Empoli, ansia per Cambiaghi: si attende l'esito degli esami



Nicolò Cambiaghi sta vivendo un grande momento di forma. Reduce da due gol consecutivi con Spezia e Fiorentina, l'attaccante dell'Empoli rischia però di doversi fermare per un periodo breve a causa dell'infortunio patito proprio nell'ultima sfida di campionato con la compagine viola.

Per il giovane classe 2000, fin qui 3 gol e 1 assist in 14 presenze. I 4 bonus collezionati sono arrivati però tutti nelle ultime 9 presenze: in totale parliamo di un calciatore in crescita esponenziale, con una media voto del 6.25 ed una fantamedia del 6.93, titolare in 3 delle ultime 5 partite.

Il rischio principale è che si tratti di uno strappo (in tal caso lo stop sarebbe lunghissimo), ma la sensazione è che possa essere uno stiramento, naturalmente con grado da definire.

Lazio: assenti Milinkovic e Zaccagni nella rifinitura

A Formello sono da segnalare le assenze sia di Pedro che di Romagnoli, ma occhio anche a Milinkovic-Savic e Zaccagni: anche loro due non erano presenti nella rifinitura di questa mattina, out per un virus gastrointestinale, ed entrambi da considerarsi in dubbio in vista di domani per l'impegno di Europa League. Le loro condizioni saranno monitorate e valutate nelle prossime ore: Sarri spera naturalmente di recuperarli entrambi o almeno uno in vista delle prossime partite.

Il punto sugli infortunati dello Spezia

Out Zurkowski: il centrocampista è ai box per un’ernia che gli impone terapie specifiche e tempi di recupero incerti. Stesso discorso per Emil Holm, che dovrà restare a riposo almeno un altro paio di settimane per guarire da un principio di pubalgia che lo condizionerà quindi anche nelle prossime giornate al Fantacalcio.

Dovrebbe restare fermo per un'altra settimana anche Moutinho, mentre Dragowski ieri è stato sottoposto a risonanza magnetica per appurare l’entità del disturbo alla zona inguinale della gamba destra e nelle prossime ore si avranno i suoi tempi di recupero. Vicino al ritorno in campo invece Bastoni, che dovrebbe essere convocato nel prossimo match contro il Verona.

Salernitana, Fazio: "Spero di tornare il prima possibile"

Il difensore della squadra campana ha parlato del suo problema al polpaccio e dei tempi di recupero e di attesa prima di rivederlo in campo: "Spero di tornare il prima possibile, una lesione al polpaccio è sempre delicata e bisogna gestire tutto con cautela. Senza correre rischi cercherò di dare quanto prima una mano alla squadra. Già da Genova? Difficile. Non c'è una data di rientro specifica".

Juve, Chiesa e Pogba non convocati in Europa



La Juventus domani affronterà il Nantes in Europa League. Mister Allegri dovrà fare a meno di Chiesa e Pogba, non convocati per il match contro i francesi.



Chiesa si era allenato in palestra, il francese invece aveva ritrovato in compagni per una parte della seduta. Per entrambi, però, si predica ancora cautela: non faranno parte della spedizione europea.

Fantacalcio.it per Adnkronos