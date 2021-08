ANTA Group e Tsinghua University lanciano congiuntamente il Global Sportswear Design Award

M·O·V·E, Keep Moving

PECHINO, 25 agosto 2021/PRNewswire/-- A giugno di quest'anno il gigante dello sportswear cinese ANTA Group e la Tsinghua University, istituzione dalla lunga tradizione sportiva, si sono uniti per istituire congiuntamente il Tsinghua University-ANTA Group Joint Research Center for Sports Fashion con l'obiettivo di promuovere l'innovazione del settore sportivo. Lo stesso giorno hanno lanciato il tema "M·o·V·e-Born by Movement" che riflette la missione, la visione e i valori che condividono. Sulla base di questo tema, che racchiude la filosofia Keep Moving di ANTA, è nata una piattaforma di talenti creativi volta a reclutare e far crescere giovani designer in tutto il mondo. Questa piattaforma, denominata Global Sports Equipment Innovation Design Competition, è un mezzo che consente ai designer di mettere in mostra le proprie competenze, seguire una formazione creativa e dare forma alle proprie idee e ai propri sogni.

Ricerca, sviluppo e innovazione della tecnologia sportiva con tempi record

Con l'obiettivo di coltivare un maggior numero di straordinari talenti del design in patria e all'estero e di offrire maggiori possibilità per i prodotti sportivi lifestyle, ANTA Group continua a investire nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie sportive e nel design innovativo. Il Tsinghua University-ANTA Group Joint Research Center si impegna a costruire una piattaforma di innovazione leader a livello mondiale per il settore degli articoli sportivi e a promuovere l'industria sportiva cinese. Il modello industria-università-ricerca sarà una forza congiunta per l'innovazione e la creazione di marchi con influenza globale.

Il Global Sportswear Design Award, lanciato congiuntamente dalla Tsinghua University e da ANTA Group, è il primo concorso esclusivo di design di prodotti per il settore sportivo che invita a partecipare soggetti da tutto il mondo. Inoltre ha un ampio impatto sociale e promuove l'innovazione industriale. Questa iniziativa prevede un sistema di assistenza di livello mondiale, una giuria di altissima qualità e i migliori istruttori di design. Non solo aiuterà le aziende a ottenere risultati rivoluzionari, ma fornirà anche ai designer una piattaforma per realizzare le loro idee e i loro sogni, dando vita alle superstar del design sportivo del futuro.

Ding Shizhong, Presidente e CEO di ANTA Group ha dichiarato: "L'innovazione è la base della sopravvivenza dell'azienda. Quest'anno festeggiamo il trentesimo anniversario della fondazione del Gruppo ANTA. Continueremo a investire nell'innovazione tecnologica e nelle attività di ricerca e sviluppo e a trasformare rapidamente le risorse globali del Gruppo. Il triplice modello di collaborazione basato su industria-università-ricerca che integra R&S e risorse accademiche è l'unico modo per ANTA di entrare in una dimensione globale".

Innovazione indipendente con radici profonde

La promozione dello sviluppo del settore va di pari passo con la promozione dell'innovazione indipendente. Lo scorso anno, la "ANTA Cup" China Footwear & Apparel Design Competition 2020 organizzata da ANTA Group ha ricevuto più di mille candidature da tutto il Paese e dall'estero. Dopo diverse fasi di selezione da parte dei giudici, i concorrenti Cui Tiehan e Wang Shengyu si sono distinti tra i numerosi designer di spicco aggiudicandosi i migliori riconoscimenti, rispettivamente per le categorie calzature e abbigliamento. La premiata proposta di Cui Tiehan "Superflex Clog 2030" si è distinta per la semplicità e la celebrazione dell'ordinario. Laureato all'università di Dalian Jiaotong, Cui partecipava per la prima volta a questo concorso.

"Partite dalle esigenze. Mettete l'esperienza dell'utente e altri aspetti al cuore del concetto di design, quindi iniziate a inserire delicatamente l'ispirazione creativa. Spero vivamente che le scarpe che ho progettato contengano valore e raison d'être. " Cui Tiehan

Il design delle scarpe si ispira agli zoccoli, uno dei modelli più antichi di calzature cinesi tradizionali. L'intersuola principale è stata realizzata in legno completamente riciclabile e biodegradabile. Cui ritiene che, oltre a sfruttare le nuove tecnologie per migliorare la praticità e il comfort, il design delle sneaker debba utilizzare meglio le nuove tecniche e i nuovi materiali in modo da tagliare costi e risorse. Anche il design verde sostenibile è perfettamente in linea con il concept del marchio ANTA Keep Moving.

Il lavoro vincitore "Just Then" per la categoria Abbigliamento di Wang Shengyu della Hefei Normal University ha trasmesso un concetto unico, che incarna uno stile a sé.

"Il design nel campo dell'abbigliamentorichiede continuiaggiustamenti e sperimentazioni. Spero sinceramente che i designer avranno il coraggio, sia a scuola che sul lavoro, di esprimere ciò che significa essere una nuova generazione al giorno d'oggi."Wang Shengyu

Il design è stato ispirato dai nuovi giovani che hanno sostenuto il Movimento del 4 maggio. È un'esortazione ai giovani di oggi affinché mantengano una ferma fiducia nel potere del coraggio, dell'indipendenza e della giustizia. Il nome "Just Then" esprime il concetto di gioventù al momento giusto, invitando i giovani di oggi a essere pionieri e intraprendenti, a mostrare la propria genialità al mondo. Il design nel campo dell'abbigliamento incorpora le attuali tendenze della moda e tessuti selezionati in maglia, traspiranti e confortevoli e, in quanto tali, adatti all'abbigliamento sportivo. Il contrasto tra arancione brillante e rosso granata serve a sua volta a rappresentare vividamente la vitalità e l'atteggiamento positivo dei giovani.

Il Gruppo ANTA ha sempre preso sul serio ricerca, sviluppo e innovazione investendo costantemente in questo settore per approfondire le competenze in fatto di tecnologia sportiva e design innovativo. ANTA ha collaborato per otto anni consecutivi al Comitato olimpico cinese, rappresentando i marchi sportivi cinesi sul panorama internazionale attraverso la creazione di attrezzature per le Olimpiadi per 28 squadre nazionali cinesi e progettando 6 premiati outfit per le delegazioni sportive cinesi. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ANTA ha fornito attrezzature alle squadre cinesi di sollevamento pesi, wrestling, pugilato, ginnastica, trampolino, taekwondo e altre discipline. In particolare, ha invitato il primo vincitore cinese di un Oscar nonché premiato designer di costumi e visual artist, Tim Yip, a realizzare il design degli outfit del podio per la delegazione sportiva cinese alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

"Penso che il design di questo outfit da podio debba riflettere magnanimità, felicità, uno spazio in cui prosperiamo e il mondo prospera con noi. Si tratta di riconoscere questo momento, rendendolo immortale. Sì, questa è l'emozione che voglio esprimere. "Tim Yip

Dopo quattro anni di lavoro per realizzare questo outfit, Tim Yip ha finalmente svelato una creazione che non solo ha dato lustro alla delegazione cinese, ma ha anche reso omaggio al carattere e allo spirito di questo Paese. Nato a Hong Kong, Tim Yip si è formato in Europa e ha lanciato la sua carriera artistica a Taiwan prima di portarla a più alti livelli a Pechino. La ricca esperienza personale di Tim Yip, unita alla sua esposizione a diverse influenze culturali, ha ampliato la sua prospettiva e, a sua volta, ha ridefinito il modo in cui i cinesi si percepiscono e si esprimono sulla scena mondiale. In questo design, lo stilista presenta al mondo l'estetica orientale e ciò che significa essere cinese come testimonianza dell'antico patrimonio culturale del suo Paese.

Ci auguriamo di vedere i marchi sportivi dimostrare al mondo la loro capacità in fatto di design e imporsi sulla scena internazionale. Allo stesso tempo, ANTA Group collaborerà anche con designer internazionali, aprendo nuovi orizzonti e dando forma al futuro!

Allegato 1

Informazioni sul Global Sportswear Design Award (GSDA)

Il Global Sportswear Design Award (di seguito "il premio") è incentrato nel campo della moda sportiva professionale e mira a realizzare il sogno di plasmare un futuro migliore per tutti. Il motore di questa iniziativa è un sistema integrato di supporto di altissimo livello, uno standard di qualità eccellente, una valutazione esperta da parte di una giuria di grandissimi specialisti, conoscenze e indicazioni in materia di design da parte di maestri del design e, infine, assistenza da parte di aziende leader che consentirà di fruire di un design di qualità. Il GSDA offre ai designer una piattaforma per continuare a crescere professionalmente, realizzare idee che promuovono lo sport e la salute collettiva e realizzare i loro sogni di dare forma a un futuro migliore. In tal senso, questa iniziativa aiuta anche a scoprire e far nascere le superstar del futuro nel settore del design sportivo globale.

All'insegna del tema M·O·V·E- Born by Movement, questo premio invoca le leggi della natura e, in particolare, quella del movimento, che è al tempo stesso infinita e una base per tutti gli esseri viventi. Il premio incarna i principi di ANTA-Keep Moving e, apprezzando l'emozione estetica dei momenti trascendenti, mira a creare esperienze indimenticabili. Questa competizione, basata sull'originalità, cerca designer di talento per il campo del design sportivo da far crescere come spina dorsale del settore del design. Prendendo come obiettivo la visione del futuro, integra intimamente produzione, attività accademica e ricerca per esplorare il futuro dell'abbigliamento sportivo. Il premio intende diventare un evento pionieristico con un'ampia influenza sociale che stimoli l'innovazione industriale. Sostiene il ritorno all'originalità del design - alla "creazione" - integrando le risorse creative di tutto il mondo per dare forma ai sogni e scrivere il futuro dello sport.

Tema M·O·V·E

Con l'universo in costante movimento, la vita pullula e cresce inesorabilmente sottolineando la verità per cui l'essenza del sostentamento umano è in effetti il movimento.

Continuate a muovervi, esplorate con coraggio, preparatevi a creare il futuro.

Momento -- Dichiarazione Esperienza indimenticabile L'emozione estetica del momento trascendente Originalità -- Mission Individualità e originalità Liberare la fonte di originalità Visione -- Obiettivo Visione del futuro Realizzare la visione, creare il futuro Evoluzione -- Impatto Pioniere nell'evoluzione Evoluzione che guida la tecnologia industriale

Allegato 2

