Anteprima, l'amore al centro della nuova collezione

Continua la celebrazione del 30esimo anniversario di Anteprima: la città di Milano, dove il brand è nato 30 anni fa, torna protagonista per interpretarne la sua essenza, vero fulcro creativo e fonte di ispirazione di Izumi Ogino, direttore creativo del marchio. L’amore al centro della nuova collezione per il prossimo autunno-inverno, a partire dalla parola 'Love' scritta a mano da Izumi Ogino che appare a led in passerella. Guardare indietro per guardare avanti è uno dei messaggi chiave della nuova collezione fall winter 23, tra passato e presente, tradizione e innovazione.

“Ho creato la collezione per esprimere la sicurezza e bellezza interiore, l’audacia e la sensualità della donna contemporanea che vive pienamente la sua vita, lotta per la sua libertà, i suoi diritti e felicità - sottolinea Izumi Ogino -. Quando creo qualcosa, quello che cerco di fare è trovare un punto d'incontro tra due mondi, portando quella bellezza a qualcosa che le donne moderne possono indossare ogni giorno". Lato palette, il rosso dal tono brillante si riconferma come colore principale, mentre il dark cherry, vicino al bordeaux, si presenta con una tonalità più profonda; spazio all’arancione tenue e cromatico, mentre giallo, oliva e grigio nella tonalità danno equilibrio della tavolozza. Le forme sono strutturate e nitide, pur mantenendo il senso di fluidità e femminilità.