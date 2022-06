Anthony Hopkins punta a un portafoglio di criptovalute

È ufficiale: anche la star di Hollywood Anthony Hopkins è entrata nel mondo NFT. AHopkins.eth è il nome che l’attore ha pubblicamente condiviso con Ethereum Name Service, chiedendo a Jimmy Fallon, Snoop Dogg e Reese Witherspoon consigli per gli acquisti. Il primo a rispondere alla richiesta è stato Fallon, che con un tweet divertente lo ha invitato a scrivergli in privato. In realtà, Hopkins non è nuovo nel settore, l’anno scorso ha recitato in ‘Zero Contract’, un film distribuito tramite NFT sulla piattaforma cinematografica di Vuele.