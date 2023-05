Antimafia: Perruggini (Anni Piombo), ‘attacco a Colosimo inaudito, la mia solidarietà’

“Esprimo totale solidarietà alla neo eletta presidente della commissione antimafia onorevole Chiara Colosimo. È inaudito l’attacco che ha ricevuto”. Lo afferma Potito Perruggini Ciotta, presidente dell'Osservatorio 'Anni di piombo'.

“L’arroganza di questi personaggi che si ergono a detentori del bene e del giusto – aggiunge - hanno veramente raggiunto il limite. Non avendo nulla di concreto contro l’onorevole Colosimo insinuano dubbi sulla sua moralità come le peggiori ‘serpi’. Non posso che augurare buon lavoro alla neo eletta presidente che è da sempre impegnata in prima linea in battaglie di antimafia sociale”.

“A nessuno è consentito di rilasciare patenti di moralità – prosegue Perruggini , qualsiasi parlamentare eletto rappresenta l’intera nazione e va rispettato nell’esercizio delle sue funzioni. La sua ultradecennale esperienza seduta nei banchi della regione Lazio sicuramente è stata una grande palestra politica che non è mai stata macchiata da nessuno scandalo. Non mi sembra opportuna la polemica montata ad arte e sinceramente non è la prima volta che alcune associazioni pretendono di fare le scelte politiche istituzionali in casa altrui”. “Non è sicuramente il modo giusto di rispettare le istituzioni – sottolinea -, che si devono sentire totalmente libere di esercitare la propria attività senza condizionamenti di questo tipo. Sono certo che la presidente Colosimo e la commissione da lei presieduta daranno il debito spazio a tutti i rappresentanti delle varie associazioni e nessuno sarà escluso, anzi, conoscendola probabilmente darà ancora più spazio ai suoi cosiddetti antagonisti politici”, conclude Perruggini.