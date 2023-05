Per presunto abuso di posizione dominante nel mercato online di app per utenti del sistema operativo iOS

L'Antitrust avvia un'istruttoria sulla Apple per presunto abuso di posizione dominante nel mercato online di app per utenti del sistema operativo iOS. Da aprile 2021 avrebbe adottato per sviluppatori terzi di app una politica sulla privacy più restrittiva rispetto a quella applicata alla Apple stessa.