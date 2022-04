Antivirali Covid, Speranza: "Al lavoro per prescrizioni da medici di famiglia"

Antivirali per il Covid, "al 30 marzo i consumi di Paxlovid sono stati 5.171 trattamenti, nella settimana 17-23 marzo c'è stato un aumento del 31% rispetto a quella precedente. I livelli di consumo in Italia sono piuttosto simili ad altri Paesi europei. Stiamo lavorando, ora che abbiamo più dosi a disposizione, alla territorializzazione, con l'idea di consentire la prescrizione ai medici di medicina generale per un accesso capillare. Proprio nella giornata di ieri la Commissione tecnico scientifica di Aifa ha iniziato il lavoro". Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al Question time alla Camera sulle iniziative per un'adeguata diffusione del farmaco antivirale Paxlovid per il trattamento di Covid-19, anche avvalendosi della rete delle farmacie territoriali e dei medici di medicina generale.

"In questo momento la circolazione virale nel Paese è molto alta - ha detto Speranza - la fine dello stato di emergenza non significa la fine della pandemia che è ancora in corso. Il governo valuterà l'evoluzione e adatterà le misure ad un monitoraggio che continuiamo ad osservare con la massima attenzione e prudenza".

"Con l'ultimo decreto legge abbiamo confermato la vigenza dell'obbligo e la sospensione dal lavoro per il personale sanitario e non sanitario che lavora in strutture sanitarie socio sanitarie. La ratio della norma - ha chiarito - è quella di tutelare con ogni mezzo i luoghi in cui hanno accesso le persone più fragili. E' vero per gli ospedali, per gli studi ambulatoriali ed è vero per le Rsa dove è ancora molto opportuno tenere il massimo livello di attenzione anche sulla base dell'esperienza vissuta in passato con il Covid".

"I numeri della campagna vaccinale sono tra i migliori del mondo - ha poi ricordato Speranza - a questa mattina alle 7 la prima dose di vaccino è stata fatta dal 91,39% over 12, la seconda dose è stata fatta dall'89,87% degli over 12 e per il booster abbiamo superato 38,9 mln di persone. La nuova fase che stiamo aprendo è figlia di questi numeri, del green pass e delle altre norme in materia di obbligo vaccinale".