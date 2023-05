Antonella Clerici: ''Costretta a saltare puntata, ho febbrone''

Per la prima volta nella sua carriera Antonella Cerici è stata messa 'ko' da un febbrone che l'ha costretta a saltare la diretta di oggi di 'È sempre mezzogiorno', lo show culinario di Rai1. In onda è andata una puntata in replica. A darne notizia la stessa conduttrice che sul suo profilo Instragram scrive: "Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco - scrive ancora la Clerici - che da ieri non mi consente di alzarmi dal letto. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti'', conclude su Instagram.