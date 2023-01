Antonelli: “Con Sottosegretario Savino poste basi nuove collaborazioni”

Roma, 18 gennaio 2023.“Anche questo secondo incontro tra la Federazione Italiana Tabaccai e le Istituzioni è stato fruttuoso”. Queste le parole di Mario Antonelli, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, a seguito dell’incontro con il Sottosegretario all’Economia con delega ai rapporti con l'Agenzia alleAccise, Dogane e Monopoli di Stato, Sandra Savino.

“Dal Sottosegretario Savino – ha detto Antonelli – abbiamo avuto conferma che il lavoro svolto negli anni dalla Federazione per far apprezzare l’insostituibile ruolo sociale della categoria ha dato i suoi frutti e questo ci fa molto piacere”.

“Apprezzo molto – ha ribadito il Sottosegretario Sandra Savino – l’impegno dei tabaccai nell’offrire alla propria clientela, oltre a quelli tradizionali, servizi sempre più innovativi. Fatto questo che ci ha consentito, e ancora di più permetterà in futuro, di sviluppare con la categoria una collaborazione sempre più proficua a vantaggio della collettività”.

“Essere al servizio dello Stato e dei cittadini – ha concluso il Presidente Nazionale della FIT Mario Antonelli – è per noi una vocazione, non uno slogan e siamo consapevoli di rappresentare, soprattutto nei piccoli centri, un vero e proprio punto di riferimento. La rete delle tabaccherie sul territorio è affidabile e lo dimostriamo ogni giorno col nostro lavoro. È questa la vera forza della nostra categoria e sono lieto di avere in merito costante rassicurazione dalle Istituzioni”.

