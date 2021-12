Antonello Del Regno nuovo direttore generale Terme di Saturnia Natural Destination

Antonello Del Regno è stato nominato direttore generale di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, nel cuore della Maremma toscana. In questo ruolo, Del Regno avrà la responsabilità della gestione, organizzazione e sviluppo di tutte le aree del Resort: l’Hotel 5 stelle, la Spa, Il Club, il Golf e il Parco Termale. Salernitano di origine e toscano di adozione, Antonello Del Regno, classe 1967, vanta una consolidata esperienza nel settore dell’ospitalità, maturata tra l’Italia e l’estero. Dopo il diploma, muove infatti i primi passi sul campo a Milano, in hotel prevalentemente a vocazione business, dove si forma come front office manager; segue un’esperienza nel settore food beverage in Inghilterra presso il Cross Hands Hotel.

Nel 1989 rientra in Italia e inizia a lavorare a Terme di Saturnia ricoprendo diversi ruoli: direzione Ufficio Prenotazione, Gestione Divisione Meeting Congressi, Deputy manager. Negli stessi anni frequenta corsi di formazione focalizzati su tecniche di vendita, controllo del budget di gestione nel Food Beverage, Personal Coaching e Brand Engagement, maturando un’importante expertise nel web marketing strategico e nella gestione informatizzata dei processi di vendita. Nel 2012 lascia Terme di Saturnia per assumere la direzione generale di Fonteverde Tuscan Spa Resort, pluripremiato resort termale di San Casciano dei Bagni (Siena) associato a The Leading Hotels of the World e Virtuoso Hotels and Resorts, e vi rimane per 9 anni (fino a novembre 2021). Durante questo periodo, collabora inoltre con il gruppo Italian Hospitality Collection per gli alberghi Le Massif di Courmayeur e il Chia Laguna in Sardegna, strutture di grande prestigio parte della stessa collezione di Fonteverde.

“È davvero un grande piacere per me tornare a Terme di Saturnia Natural Destination, struttura che negli anni della mia formazione mi ha arricchito professionalmente e umanamente, offrendomi la possibilità di ricoprire ruoli chiave di gestione manageriale e dandomi dunque un’importante opportunità di crescita. È pertanto un onore e una sfida assumere la guida di questo Resort, fiducioso di poter restituire ciò che mi ha insegnato, con professionalità e competenza, mettendo al centro il benessere dell’ospite e la qualità del servizio, con una Customer Care a 360 gradi. L’obiettivo primario è quello di garantire i più alti parametri qualitativi in ciascuna fase del soggiorno, utilizzando standard di giudizio molto rigorosi, rendendo quindi ogni momento dell’ospitalità all’interno del Resort unico e indimenticabile”, commenta Antonello Del Regno, neo-direttore generale di Terme di Saturnia Natural Destination.