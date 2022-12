Antonello Paola: “Auto con noleggio a lungo termine: oggi è sempre più conveniente”

Un servizio sempre più richiesto, costruito su misura per le esigenze di mobilità di ciascuno. Antonello Paola presenta i vantaggi di noleggiare auto a lungo termine: la serenità di avere un costo fisso e con prezzi accessibili a tutti.

Il noleggio a lungo termine dell’auto è una soluzione di mobilità innovativa con un trend di crescita costante in Italia. È una formula alternativa all’acquisto, particolarmente apprezzata per una serie di vantaggi, soprattutto nell’attuale momento di incertezza economica ma anche di evoluzione dei veicoli per la quale non c’è una strada ben definitiva. Grazie al noleggio a lungo termine si può utilizzare una vettura pagando un canone mensile predeterminato: il canone include sia l’utilizzo del mezzo che servizi accessori come l’assicurazione, il soccorso stradale o la manutenzione ordinaria e straordinaria.

“Il noleggio a lungo termine funziona perché applica su un bene, destinato al singolo utilizzatore, una grande economia di scala - spiega Antonello Paola -. I suoi costi sono diventati oggi di gran lunga inferiori a quelli di qualche anno fa e quindi molto competitivi. Con il noleggio a lungo termine si ha la certezza di un canone mensile fisso che dipende fondamentalmente dal tipo di veicolo, dalla durata del noleggio e dal chilometraggio annuale”.

I vantaggi del noleggio a lungo termine di un auto sono quindi economici, operativi e gestionali perché si sa sempre quanto si spende e tutti i costi sono fissi e predeterminati. Non si ha nessun esborso immediato, nessuna maxi rata finale e la svalutazione dell'auto non è un problema del cliente finale, perché al termine del contratto si può scegliere se continuare a guidarla, cambiarla o restituirla. Si può guidare un auto sempre nuova ed in perfette condizioni, con un’ampia gamma di soluzioni e con tutta la flessibilità che si può desiderare. “Non sono più solo le aziende a noleggiare auto a lungo termine, ma anche la clientela nel settore privato sta crescendo molto negli ultimi anni, proprio grazie a questi vantaggi reali - sottolinea Antonello Paola -. Nel noleggio è inclusa manutenzione ordinaria e straordinaria, consegna dell'auto, coperture assicurative complete, ritiro del tuo usato, assistenza 24h e tanti altri servizi da poter aggiungere per creare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Come dico spesso ‘La vita è un viaggio fatto di viaggi’ e il noleggio a lungo termine permette di rispondere ad ogni esigenza di mobilità”.

CONTATTI: www.keeprenting.it