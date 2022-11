Antonello Paola: le ragioni del successo del noleggio a lungo termine dell’auto

Antonello Paola spiega come oggi l’auto sia diventata un bene più democratico, grazie a questa soluzione di mobilità.

Lamezia Terme, 21 novembre 2022. Mentre il mercato dell’acquisto delle auto registra numeri in negativo, il noleggio a lungo termine cresce. Come dimostrano i dati dell’Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio), in Italia è un’opzione sempre più scelta rispetto all’acquisto. Il noleggio copre attualmente il 20% del mercato delle immatricolazioni per le autovetture, ma le previsioni mostrano numeri in costante salita, in grado di raggiungere così anche l’80% in pochi anni. Le ragioni di questo trend positivo sono molteplici.

Il noleggio a lungo termine è una soluzione di mobilità che prevede la concessione in noleggio di un’auto in cambio del pagamento di un canone mensile fisso. Si può disporre della vettura per un certo lasso di tempo, solitamente dai 24 ai 60 mesi, e per un certo chilometraggio di percorrenza. Tra le aziende specializzate più significative ad offrire questo servizio in Italia c’è Keep Renting, partner di ALD Automotive.

“L’automobile è stata fino ad oggi l’esternazione del nostro carattere e il prolungamento dei nostri ‘muscoli’ - sottolinea Antonello Paola, da 25 anni nel settore automotive -, ma adesso possiamo trasformarla nel ‘divano’ che ci porta tranquillamente a destinazione e, da bene di proprietà, con il noleggio a lungo termine la vettura diventa una commodity che ci da sicurezza, diventando un servizio costruito su misura per le esigenze di mobilità di ciascuno di noi. Questa tendenza del mercato è particolarmente focalizzata dal momento storico che stiamo vivendo: la crisi energetica con i costi in crescita del carburante, l’impennata dei tassi di interesse che rendono sempre più oneroso l’acquisto finanziato delle vetture e i dubbi sulla transizione verso il motore elettrico sono tutti elementi di incertezza che disincentivano il possesso della vettura. È importante, infatti, sottolineare come, a fronte dell’annunciata normativa della Commissione europea circa la sospensione della vendita di auto con motore termico nel 2035, non ne esiste un reale piano di attuazione”.

Il noleggio a lungo termine comporta, quindi, una serie di agevolazioni economiche e tecniche, dimostrandosi più conveniente dell’acquisto e più comodo e affidabile del carsharing. “Come dico spesso ‘La vita è un viaggio fatto di viaggi’ - continua Antonello Paola - e il noleggio è lo strumento che può e deve ‘accompagnarci’ con serenità nel nostro percorso di mobilità quotidiana, essendo in grado di rispondere alle esigenze di professionisti, piccole e medie imprese, ma anche di privati che desiderano avere un’auto senza pensieri, con costi fissi e pianificati, calcolati sulla base delle loro necessità reali”.

CONTATTI: http://www.keeprenting.it