Antonello Paola: “L’usato oggi è l’evoluzione nel noleggio a lungo termine dell’auto”

Con l’offerta dell’usato il noleggio a lungo termine diventa ancora più “democratico” ed efficiente.

Lamezia Terme, 3 gennaio 2023 - Noleggiare un’auto a lungo termine è ormai un trend in crescita nel mercato dell’automotive italiano. Oggi si allarga ancora di più la platea delle persone che possono accedere a questo servizio, grazie all’opportunità di scegliere un veicolo usato. Oltre ai vantaggi che offre già il noleggio a lungo termine, certamente con l’usato le tariffe diventano ancora più competitive.

“La vita è un viaggio fatto di viaggi e il noleggio ci accompagna in questa storia - spiega Antonello Paola. Il noleggio a lungo termine ci permette di cambiare l’auto più frequentemente, anche dopo pochi anni, a vantaggio sicuramente della sicurezza dell’utilizzatore. L’automobile, infatti, non è più concepita come espressione di se stessi ed esternazione del proprio carattere, ma è un ‘divano’ comodo che ci porta a destinazione. Con il noleggio ‘second life’ ossia ‘seconda vita’, l’auto diventa un bene ancora più ‘democratico’, con un costo fisso fino al 40% in meno rispetto al noleggio di un veicolo nuovo, includendo comunque gli stessi servizi accessori come l’assicurazione, il soccorso stradale o la manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Con il noleggio a lungo termine, l’auto viene concessa in cambio del pagamento di un canone mensile fisso e predeterminato, senza sorprese. Scegliere un veicolo usato diventa indubbiamente molto vantaggioso. Il costo iniziale del veicolo - che impatta in maniera significativa sul canone – viene ripartito su più di un’operazione generando un canone di noleggio più basso. Tutte le vetture sono consegnate certificate e revisionate. La consegna dell’auto in questi casi è più veloce con tempi di ritiro che non superano mai i 35 giorni. Ci tengo a sottolineare che le nostre auto “usate” montano solo pneumatici nuovi per una garanzia di sicurezza”.

Al termine del contratto, si può scegliere se continuare a guidare, cambiare oppure restituire l’auto. “Sono convinto che il futuro dell’automotive andrà sempre più nella direzione del noleggio a lungo termine – precisa Paola - gli stessi dati degli ultimi anni ci danno ampia conferma: è un mercato sempre più maturo e richiesto in modo particolare anche dalle nuove generazioni”.

CONTATTI: www.keeprenting.it