Antonello Paola: “Passaggio auto elettriche entro il 2035: la soluzione del noleggio a lungo termine è oggi più che mai conveniente”

Entro il 2035 è prevista la transizione energetica e il passaggio delle vetture dai motori termici a quelli completamente elettrici. Antonello Paola presenta l’alternativa vantaggiosa di noleggiare auto a lungo termine.

Lamezia Terme, 21 febbraio 2023. A partire dal 2035 tutte le nuove auto in arrivo sul mercato dovranno essere ad emissioni zero e non potranno emettere CO2. È quanto ha stabilito ufficialmente il Parlamento europeo con 340 voti favorevoli, decretando la fine dei motori diesel e benzina con la transizione completa all’elettrico. La maggioranza degli addetti ai lavori dell'automotive, però, si dimostra scettica sull'elettrificazione come unica via per ridurre le emissioni, perché questa prospettiva presenta numerose criticità.

“Ritengo che le soluzioni debbono essere diverse e compatibili fra loro - sottolinea Antonello Paola -, non è possibile andare in una sola direzione. Partiamo dal presupposto che i cittadini che utilizzano ancora autoveicoli ad alto impatto ambientale non lo fanno perchè vogliono fare un dispetto all’ambiente, ma semplicemente perché non hanno la possibilità di comprarne una nuova e, a maggior ragione, un’auto elettrica. Attualmente, infatti, non esiste sul mercato un’auto elettrica competitiva in termini di costi rispetto ad una vettura a combustione interna e questo prefigura al momento un problema di accessibilità sociale. Una soluzione ragionevole potrebbe essere, intanto, lo svecchiamento del parco circolante togliendo dalla strada in tempi rapidi i veicoli Euro 0,1,2,3. Attualmente sono circa 12 milioni e si potrebbero sostituire con veicoli ibridi di nuova generazione, offerti però a costi accessibili a tutti”.

I dubbi generali sulla transizione verso il motore elettrico imposta dalla nuova normativa della Commissione europea si aggiungono alle incertezze del particolarmente momento storico che stiamo vivendo: la crisi energetica con i costi in crescita del carburante e l’impennata dei tassi di interesse che rendono sempre più oneroso l’acquisto finanziato delle vetture. “Sono tutti elementi di incertezza che disincentivano il possesso della vettura – evidenzia Antonello Paola -. Acquistare una vettura nuova in uno scenario così complesso e mutevole diventa, infatti, particolarmente svantaggioso. Orientarsi piuttosto sul noleggio a lungo termine diventa una scelta più che mai intelligente e conveniente, considerando anche l’evoluzione rapida delle tecnologie nell’automotive. I costi del noleggio sono diventati oggi di gran lunga inferiori a quelli di qualche anno fa e quindi molto competitivi. Con il noleggio a lungo termine si ha la certezza di un canone mensile fisso che dipende fondamentalmente dal tipo di veicolo, dalla durata del noleggio e dal chilometraggio annuale”.

Il noleggio a lungo termine dell’auto è una soluzione di mobilità innovativa che registra già un trend di crescita costante in Italia. Il canone include sia l’utilizzo del mezzo che servizi accessori come l’assicurazione, il soccorso stradale o la manutenzione ordinaria e straordinaria. I vantaggi del noleggio a lungo termine di un’auto sono quindi economici, operativi e gestionali, perché si sa sempre quanto si spende e tutti i costi sono fissi e predeterminati. “Come dico spesso ‘La vita è un viaggio fatto di viaggi’ e il noleggio è lo strumento che può e deve ‘accompagnarci’ con serenità nel nostro percorso di mobilità quotidiana”, conclude Antonello Paola.

CONTATTI: https://www.keeprenting.it/