Antonello Paola: “Un buon noleggio a lungo termine dell’auto parte da una buona consulenza”

Cresce il mercato del noleggio a lungo termine, ma è importante individuare l’auto più adatta alle proprie esigenze, stili di vita e gusti.

Lamezia Terme, 24 marzo 2023. Nell’attuale scenario complesso e mutevole di incertezza economica, ma anche di rapida evoluzione delle tecnologie nei veicoli, acquistare una vettura può essere difficile e spesso preoccupante. Molti stanno già valutando il noleggio a lungo termine: si ha la certezza di un canone mensile fisso, in cui sono compresi assicurazione, ritiro del tuo usato, assistenza 24h e tanti altri servizi da poter aggiungere per creare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. I vantaggi del noleggio a lungo termine di un’auto sono economici, operativi e gestionali. Diventa quindi importante ricevere la giusta consulenza per orientare la propria scelta.

“Dipende prima di tutto dall’uso che si fa quotidianamente dell’auto - spiega Antonello P aola - quindi dalla professione che si svolge, dai chilometri che si fanno, dalle strade che si percorrono, che siano esse urbane o extra urbane, dalle esigenze familiari e più in generale dallo stile di vita di ognuno. L’aspetto più importante della consulenza sta quindi nell’interpretare cosa si sta cercando ed indirizzare correttamente. Sicuramente uno dei primi aspetti da prendere in considerazione è abbinare ad ogni cliente un veicolo il cui canone sia rapportato alla sua capacità reddituale. Per alcune persone, infatti, l’aspetto economico diventa determinante nella scelta, per altre, invece, hanno un valore rilevante il design della vettura o le mode del momento. Cambia tutto invece nel noleggio dei veicoli commerciali (lcv), per i quali il criterio di scelta verte principalmente sull’aspetto tecnico del veicolo e non lascia spazio ad esigenze di natura emozionale”.

Mentre il mercato dell’acquisto delle auto registra numeri in negativo, il noleggio a lungo termine è una soluzione con un trend di crescita costante in Italia. Nell’industria dell’automotive si sta sviluppando un nuovo modo di interpretare la mobilità, che allontana dal possesso. Ma l’auto rimane comunque un bene dove molti passano una buona parte della giornata ed è tra i più significativi dopo la casa di proprietà. Per diverse persone sussiste, quindi, ancora l’aspetto emotivo anche nel noleggio a lungo termine del mezzo. “Fino ad oggi l’automobile è stata l’esternazione del nostro carattere e il prolungamento dei nostri ‘muscoli’ - sottolinea Antonello Paola - mentre con il noleggio, da bene tradizionale di proprietà, si trasforma nel ‘divano’ che ci porta tranquillamente a destinazione. Nonostante ciò in fase di consulenza ascoltiamo i gusti e i desideri di ciascuno. Scegliere il noleggio a lungo termine, infatti, permette di poter guidare anche auto che sarebbe economicamente più difficile acquistare. Il noleggiatore ha il compito di riuscire a interpretare cosa si cerca: efficienza, risparmio, estetica, tutti questi aspetti o alcuni in particolare”.

Con il noleggio a lungo termine la vettura diventa una commodity che ci dà sicurezza, diventando un servizio costruito su misura per le esigenze di mobilità di ciascuno di noi. Quello che può fare veramente la differenza nel consigliare il noleggio di un veicolo è l’ascolto, per interpretare i gusti, i valori, gli interessi, le aspettative, i bisogni. “Non sono più solo le aziende a noleggiare auto a lungo termine, ma anche il settore privato sta crescendo molto negli ultimi anni, proprio grazie ai vantaggi reali - sottolinea Antonello Paola -. Come dico spesso ‘La vita è un viaggio fatto di viaggi’ e il noleggio a lungo termine permette di rispondere ad ogni esigenza di mobilità”.

