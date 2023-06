Antonello Ponchia, Strade Vicinali Efficaci: il Bestseller su come gestire correttamente le strade vicinali

Milano, 13.06.2023 – Gestire un bene comune non è semplice, tanto per i cittadini quanto per gli amministratori comunali. La strada vicinale è un esempio perfetto per definire il concetto di responsabilità. Questo perché da un lato i privati devono impegnarsi per conservare un bene che viene quotidianamente usato da loro stessi, dall’altro i comuni devono impegnarsi per conservare un bene a disposizione del territorio che amministrano.

Per tutti coloro che si trovano a dover gestire strade vicinali bianche e asfaltate ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Antonello Ponchia “STRADE VICINALI EFFICACI. Una guida di riferimento per affrontare la gestione delle strade vicinali asfaltate e bianche con successo” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la gestione delle strade vicinali attraverso la creazione di veri e propri consorzi.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica che aiuta il lettore a comprendere come nascono le strade vicinali, quali sono le modalità adeguate per una corretta gestione e infine le azioni necessarie per la loro messa in atto. Il tutto spiegato con un linguaggio semplice, ma pur sempre accompagnato da riferimenti alle normative vigenti alle quali è dedicata una completa riproduzione in appendice al testo stesso” afferma Antonello Ponchia, autore del libro. “In altre parole, questo libro si presta ad essere una vera e propria guida per la costituzione e l’applicazione delle forme migliori di gestione”.

Secondo l’autore, gestire strade vicinali bianche e asfaltate in maniera corretta è possibile. Tutto sta nel seguire una metodologia ormai ultradecennale e applicata con successo in una parte d’Italia che fa, di questa viabilità, uno strumento prezioso per la valorizzazione del proprio territorio.

“Molto spesso gli interessati, proprietari di abitazioni e terreni, amministrazioni comunali e tecnici professionisti, si trovano di fronte a questa particolare branca della viabilità ma non hanno gli strumenti per poter prima di tutto capire con cosa hanno a che fare ed immediatamente dopo per poter intervenire dal punto di vista gestionale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo manuale è raccontato in prima persona da chi vive immerso quotidianamente in questo ambiente. Offre quindi molteplici spunti e consigli pratici, oltre che tecnici, che sono certo saranno utili a tanti”.

“Una volta entrato in contatto con Giacomo Bruno ho potuto apprezzare sin da subito la sua visione pioneristica in merito alla pubblicazione di libri di formazione. Motivo per il quale non ho avuto dubbi sull’affidarmi a lui” conclude l’autore. “Lo staff Bruno Editore mi ha aiutato con competenza e professionalità a scrivere e pubblicare il mio libro in maniera efficace, consentendomi di condividere la mia esperienza con migliaia di persone in tutta Italia”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/420IezC

Antonello Ponchia, nato a Padova il 11 novembre 1962. È un imprenditore con aziende in Italia e Spagna. Dai primi anni novanta risiede nel senese in Toscana, un territorio ricco di strade vicinali, le famose strade bianche. Inizia così un lungo percorso che lo porta a costituire e gestire decine di consorzi e comunioni per la loro manutenzione. Appassionato da sempre di letture e viaggi, ha condensato in un libro la propria esperienza di gestione e conoscenza dei territori, mettendo a disposizione di tutti un bagaglio indispensabile per affrontare efficacemente questa particolare forma di viabilità italiana. Sito web: https://www.renaio.com/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it