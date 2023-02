Antonio Conte, nuovo stop dopo operazione: farà convalescenza in Italia

Antonio Conte lascerà nuovamente l'incarico di allenatore della prima squadra del Tottenham Hotspur dopo un normale controllo post operazione in Italia. L'allenatore degli Spurs era in panchina quando c'è stata la sconfitta per 4-1 in Premier League dello scorso fine settimana a Leicester ed è stato nuovamente presente nella sconfitta per 1-0 contro il Milan in Champions League martedì, ma da allora è rimasto in Italia. Due settimane fa Conte ha subito un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea e successivamente ha saltato la vittoria per 1-0 sul Manchester City il 5 febbraio. "Dopo un normale controllo post-operatorio in Italia ieri (mercoledì), Antonio Conte rimarrà a casa della sua famiglia per riprendersi ulteriormente e completamente dal suo recente intervento chirurgico alla cistifellea", si legge in una nota del club inglese.

"La salute è la considerazione più importante da fare e tutti al club gli augurano ogni bene. Cristian Stellini assumerà la responsabilità della prima squadra". L'assistente Stellini aveva fatto riferimento alla necessità per Conte di "prendersela comoda" al suo ritorno e l'ex allenatore del Chelsea ha ammesso di non essere al 100% in vista della partita infrasettimanale di Milano. Gli Spurs, che sono quinti in classifica, domenica ospitano il West Ham in Premier League.